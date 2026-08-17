Premier cadeau pour Mourinho avant la Liga : le Real Madrid reçoit une aide venue de l'extérieur de Madrid

Espanyol a subi un coup dur sur le plan défensif avant d'affronter le Real Madrid, après la confirmation de l'absence de son défenseur uruguayen Leandro Cabrera lors de la rencontre très attendue entre les deux équipes, prévue samedi prochain, en raison d'une suspension reportée de la saison dernière.

Selon ce qu'a confirmé le club d'Espanyol, Cabrera a commencé à purger la sanction de suspension prononcée à son encontre à la suite d'un incident survenu lors du match de l'équipe face à Getafe la saison dernière, après qu'il a frappé l'écran de l'assistance vidéo à l'arbitrage « VAR » à l'issue de la rencontre, selon ce qui figure dans le rapport de l'arbitre, ce qui lui a valu une suspension de 3 matchs.

L'absence de Cabrera lors du récent match face à Levante avait suscité l'étonnement, après que son nom fut apparu dans la liste matinale de l'équipe avant d'être écarté du onze de départ quelques minutes avant le coup d'envoi de la rencontre, sans qu'aucun signe préalable ne laisse penser qu'il souffrait d'une blessure.

Espanyol a précisé que le club a fait appel de la sanction jusqu'aux derniers instants, dans une tentative d'en reporter l'application, mais l'appel n'a pas changé la décision, si bien que le défenseur uruguayen a manqué le match face à Levante, au cours duquel Espanyol a signé sa première victoire en Liga, et il manquera également, sauf surprise, la prochaine rencontre face au Real Madrid.

Face à Levante, l'entraîneur Manolo s'est appuyé sur Riedel aux côtés d'Unai Núñez dans l'axe de la défense, et le duo a livré une bonne performance, profitant du fait que l'attaque de Levante n'a pas représenté un réel danger pour la cage de Dmitrović, mais le prochain test d'Espanyol sera tout à fait différent face à la puissance offensive du Real Madrid.

L'importance de l'absence de Cabrera face au Real Madrid se trouve décuplée, alors que le club merengue dispose d'une ligne offensive menée par Kylian Mbappé, tandis que le défenseur uruguayen représente l'un des principaux éléments d'expérience de la défense d'Espanyol et a disputé de nombreuses confrontations face aux équipes de tête.