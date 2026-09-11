Le défenseur a délivré son club de cœur lors de la victoire 3-1 (1-0) contre son ancien club, l’Union Berlin, en inscrivant le premier but bleu roi en Bundesliga depuis 1 203 jours. À peine une semaine après le 0-0 contre le Bayern Munich, les Gelsenkirchen ont signé une nouvelle performance marquante.

Gosens a plongé les supporters ayant fait le déplacement dans l’extase à la 25e minute, après deux matches sans but de Schalke en début de saison, et l’international aux 24 sélections s’est abstenu de célébrer devant le virage boisé de l’Union. Adil Aouchiche (46e, après recours à la vidéo) et Maximilian Wöber (90e+13) ont également marqué. Tim Skarke (90e+6) a inscrit le but du 1-2 provisoire.

Le dernier but de Schalke en Bundesliga jusque-là avait été inscrit par Marcin Kaminski et Willi Orban, contre son camp, lors de la défaite 4-2 sur la pelouse du RB Leipzig le 27 mai 2023. La précédente victoire dans l’élite remontait au 5 mai de la même année, lorsque Schalke s’était imposé sur le terrain du FSV Mayence 05 (3-2) lors de sa saison de relégation.

Premier succès en Bundesliga depuis le retour : Gosens délivre Schalke

De son côté, l’Union doit encore patienter sous les ordres de l’entraîneur Mauro Lustrinelli ; cette deuxième défaite en trois matches de championnat tombe en plus au mauvais moment : la semaine prochaine, les Eisernen se déplacent vendredi (20 h 30) chez le Bayern Munich.

Contre le champion record, Schalke avait fait le plein de confiance la semaine précédente. « Très peu de monde en Allemagne du football s’attendait à ce point contre le Bayern », avait expliqué l’entraîneur Miron Muslic. Le match à Berlin serait toutefois « beaucoup plus vertical, beaucoup plus direct, beaucoup plus physique ».

Muslic pouvait pour cela compter sur son capitaine Kenan Karaman, de retour dans le onze de départ après une blessure à la hanche. Robin Gosens, qui avait fait ses débuts en Bundesliga en 2023 sous le maillot berlinois, a lui aussi été titularisé.

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L’arbitre Timo Gerach doit être remplacé

L’Union a dominé les premières minutes, mais les visiteurs sont peu à peu entrés dans le match. Karaman s’est ainsi procuré la première grosse occasion pour Schalke : le joueur de 32 ans a frappé juste avant la limite de la surface, mais sa tentative est passée de peu au-dessus du but (10e). Peu après, Aouchiche a buté sur le gardien de l’Union Frederik Rönnow (20e) ; Gosens a fait mieux dans la foulée et a presque levé les bras comme pour s’excuser.

Aouchiche a laissé passer l’énorme occasion du 2-0 : l’attaquant s’est présenté seul face à Rönnow, qui a encore effleuré le ballon, avant que Tom Rothe ne sauve sur sa ligne (34e). Après la pause, Aouchiche a saisi son opportunité. La rencontre est d’abord restée disputée, et Rönnow comme son vis-à-vis Loris Karius ont alors été davantage sollicités dans leurs buts.

L’arbitre Timo Gerach a offert une pause, lui qui a dû être soigné en raison d’une blessure (60e). Le quatrième arbitre, Jarno Wienefeld, a pris le relais après une interruption de près de neuf minutes et a ainsi effectué ses débuts en Bundesliga de manière inattendue. Dans la phase finale, l’Union a poussé sans relâche, et Skarke a redonné de l’espoir pendant les douze minutes de temps additionnel.