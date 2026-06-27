Le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick a fermement démenti les rumeurs suggérant que son équipe chercherait à perdre contre l’Algérie lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, dans le but d’éviter l’Espagne, tenante du titre continental, en seizièmes de finale.

Cette rencontre suscite un vif intérêt, les calculs du tournoi indiquant que le deuxième du groupe J affronterait l’Espagne, tandis que le troisième pourrait rencontrer un adversaire plus abordable.

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Interrogé sur une éventuelle défaite volontaire face à l’Algérie, il a coupé court à la polémique d’un bref : « Non, certainement pas. Question suivante. »

Interrogé sur un parallèle avec le « scandale de Gijón » de la Coupe du monde 1982, il a répondu à l’agence Reuters : « À l’époque de cette rencontre, aucun de mes joueurs n’était né et j’avais moi-même 24 ans. »

Et d’ajouter : « Cet incident remonte à très longtemps et n’a absolument aucun rapport avec le match de demain. »

« Cela m’importe peu »

De son côté, Konrad Laimer, milieu de terrain autrichien, a affirmé que son équipe se concentrait uniquement sur la victoire contre l’Algérie, sans se préoccuper de son éventuel adversaire au tour suivant.

La star du Bayern Munich a tranché : « Franchement, je m’en moque. On entrera sur la pelouse pour gagner. On veut passer la phase de groupes, et après, on ne sait pas si l’Espagne sera notre adversaire ou non. »

Il conclut : « Nous verrons demain, après la rencontre, quel adversaire nous aura été réservé, mais l’essentiel est de rester concentrés sur nous-mêmes. Nous voulons gagner ce match et passer la phase de groupes ; après, peu m’importe l’équipe que nous aurons en face. »

L’Autriche occupe actuellement la deuxième place du groupe J avec 3 points, devançant l’Algérie, troisième, à la différence de buts, tandis que l’Argentine s’est assurée la première place et que la Jordanie a officiellement quitté la compétition.