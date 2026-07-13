Prédiction surprenante avant la demi-finale : la France devrait écraser l’Espagne 4-0

La journaliste sportive Joy Polian, de la chaîne américaine « CBS Sports », a provoqué une vive polémique à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Espagne en prédisant une victoire écrasante des Bleus, avec un score pouvant atteindre 3 ou 4 à 0.

Dans une interview télévisée, elle a affirmé : « La France est bien au-dessus de l’Espagne ; elle est capable de s’imposer 3 ou 4 à 0 face à cette équipe espagnole. »

Elle a étayé son pronostic en soulignant la supériorité française à tous les niveaux : « Sur le plan défensif, l’équipe de France n’a encaissé aucun but lors des phases à élimination directe ; elle dispose d’un gardien exceptionnel et d’une défense extrêmement solide, et elle possède une puissance énorme à tous les postes. »

Elle a ajouté : « Si un joueur ne réalise pas une bonne performance, il est remplacé par un joueur de classe mondiale capable de changer le cours du match », soulignant que la profondeur du banc français constituait un facteur décisif dans l’équation.

En revanche, elle a critiqué la prestation espagnole en phase à élimination directe : « En attaque, l’Espagne n’a pas montré son meilleur niveau, et nous n’avons pas encore vu le meilleur de Lamine Yamal. »

Les Bleus abordent l’affrontement avec un moral au zénith après leur victoire 2-0 face au Maroc en quarts de finale, une rencontre qu’ils ont maîtrisée de bout en bout en affichant une solidité défensive remarquable.

De son côté, la sélection espagnole a dû attendre les dernières minutes pour valider son billet face à la Belgique (2-1), grâce à une réalisation décisive de Mikel Merino, lors d’un match qui a mis en lumière certaines lacunes défensives chez la Roja.