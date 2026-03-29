Cesare Prandelli, ancien sélectionneur de l'Italie et ancien entraîneur de laFiorentina, a révélé une anecdote fracassante au Théâtre Verdi de Florence lors du spectacle « Viva El Tour », en évoquant un attaquant qui fait actuellement l'objet de rumeurs de transfert et qu'il a entraîné par le passé, à savoir Dusan Vlahovic, selon les propos rapportés par SestaPortaNews :« Vlahovic, quand je suis arrivé, était un casse-tête pour tout le monde, il semblait destiné à partir à Pise. J’ai demandé 15 jours à la direction, pendant la trêve internationale. Après ces quelques jours, j’ai parlé à la direction et j’ai confirmé qu’il était l’attaquant de la Fiorentina. Ils m’ont demandé plusieurs fois si j’étais sûr de moi et je leur ai répondu que j’en étais absolument certain.

CE QU'IL A FAIT POUR L'AIDER À DONNER LE MEILLEUR DE LUI-MÊME - « J'ai fait une analyse impitoyable de Dusan, je lui ai expliqué comment il devait interpréter son rôle : il ne doit pas aller sur les ailes et il ne doit jamais monter au milieu, puis je lui ai promis : "Si tu fais ces choses-là, pendant ces trois matchs, je ne te retirerai plus". Après ces trois matchs, je ne l'ai plus retiré. Qu’est-ce qu’il faisait de mal ? Il se battait contre le défenseur, alors que c’était le défenseur qui devait se battre contre lui. Quand il l’a compris, il est devenu titulaire à la Fiorentina. »

Au cours de la saison 2021/22, l'attaquant serbe s'est illustré à la Fiorentina, inscrivant pas moins de 20 buts au total entre la Serie A et la Coupe d'Italie, ce qui a fait de lui le meilleur buteur de l'équipe violette. En janvier, la Juventus a déboursé pas moins de 70 millions d'euros pour s'assurer ses services, et il faudra encore du temps pour savoir quel sera son avenir.