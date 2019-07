Praet et Veretout prochains objectifs de l'AC Milan pour une révolution au milieu de terrain

Giampaolo veut un nouveau milieu de terrain pour Milan: les Rossoneri après Krunic et Bennacer visent également Praet et Veretout.

Révolution au milieu de terrain pour le Milan de Giampaolo ? Le nouveau technicien aurait identifié l'entrejeu comme étant le premier problème à résoudre et demanderait de nouveaux joueurs dans ce secteur.

En attendant de finaliser les achats de Krunic et Bennacer à , Milan milite pour Veretout et suit toujours de près Dennis Praet, protégé de Giampaolo.



La dernière offre pour Veretout selon "La Gazzetta dello Sport" serait de 15 millions d'euros plus la carte de Lucas Biglia, un joueur qui ne correspond pas aux objectifs de Milan mais qui gagne trop pour le plafond salarial de la .



Milan doit se méfier particulièrement de la forte concurrence de la Roma, qui semble pour le moment être favorisée dans la course à Veretout, car elle pourrait inclure Defrel dans le deal.



Les Rossoneri gardent ensuite un oeil sur Dennis Praet.



Enfin, en ce qui concerne l'attaque, si Cutrone ou André Silva devaient partir, Milan pourrait sonder Mariano Diaz alors que Theo Hernandez est officiellement arrivé hier. Mais la priorité de Giampaolo est le milieu de terrain.