Le verdict de culpabilité de Man City dans presque tous les chefs d’accusation, rendu public par la Premier League mardi, tient le football anglais en haleine. De nouveaux éléments laissent désormais penser que la direction des Skyblues aurait pu agir de manière encore plus négligente qu’on ne le supposait jusqu’ici. Selon les informations d’ESPN , City aurait déjà été informé en juillet des conclusions du panel indépendant chargé de formuler une recommandation sur le jugement.

City aurait ainsi déjà eu connaissance des conséquences possibles. Le club risque notamment de lourdes amendes, une interdiction de recrutement et, dans le pire des cas, une relégation administrative. Malgré cela, Manchester City a investi au total plus de 500 millions d’euros cet été dans de nouveaux joueurs, établissant même un nouveau record pour le mercato le plus coûteux de l’histoire du football.

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Malgré les sanctions qui le menacent, Manchester City dépense une somme record en transferts

À eux seuls, Enzo Fernandez (145 millions d’euros), Elliot Anderson (125 millions d’euros) et Ayyoub Bouaddi (95 millions d’euros) représentent plus de 300 millions d’euros. Selon ESPN , seul le transfert d’Anderson aurait été bouclé avant que le club ne soit informé du jugement à venir. Ensuite, City a tout de même dépensé plus de 400 millions d’euros supplémentaires pour d’autres transferts.

Au cœur de l’affaire, il est question de violations présumées des règles financières de la Premier League entre 2009/10 et 2017/18. Une commission indépendante a reconnu City coupable de 114 chefs d’accusation. Le club aurait notamment artificiellement gonflé ses recettes grâce à des contrats fictifs, réduit ses coûts et falsifié des rapports financiers. Au total, les accusations portent, selon les allégations, sur environ 900 millions de livres sterling.

Manchester City rejette les accusations et a annoncé vouloir épuiser toutes les voies de recours. Les sanctions qui seront finalement prononcées restent encore inconnues. Sont évoqués des amendes, des retraits de points, le retrait de titres et, dans le cas extrême, une relégation administrative. La Premier League veut faire avancer la procédure rapidement, mais l’audience sur les sanctions devrait rester confidentielle.