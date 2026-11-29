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L’entraîneur de Brentford, Keith Andrews, a reconnu qu’il était « un peu surréaliste » de gagner à Old Trafford après près de 90 ans d’attente, à la suite du succès 4-0 de son équipe contre Manchester United samedi. Malgré quatre buts inscrits pour le deuxième match consécutif et un doublé de Callum Wilson, Andrews voulait encore que ses joueurs « desserrent un peu plus le frein à main ».

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Brentford met fin à 89 ans d’attente à Old Trafford avec un succès 4-0

Brentford n’avait plus gagné à Old Trafford depuis le 13 février 1937. Le club a mis fin à cette attente en écrasant Manchester United 4-0 en Premier League samedi. Callum Wilson a marqué deux fois en première période, avant que Kristoffer Ajer et le remplaçant Kevin Schade ne scellent en fin de match une deuxième victoire consécutive 4-0 en championnat, après celle obtenue lundi contre Everton.

Face à une équipe de United en difficulté, dont l’entraîneur disputait son premier match à domicile à sa tête, Keith Andrews a reconnu que cet après-midi historique avait quelque chose d’« un peu surréaliste ». Il a pourtant demandé à ses joueurs de faire preuve d’encore plus d’audace en attaque.

« Pourrions-nous desserrer un peu plus le frein à main ? »

Malgré les quatre buts inscrits par Brentford au Théâtre des rêves, où Harry Maguire et Youri Tielemans ont touché la barre transversale pour United et où Sepp van den Berg, Keane Lewis-Potter et Michael Kayode ont tous réalisé des sauvetages sur leur ligne, Andrews a révélé avoir poussé son équipe à attaquer avec encore plus de conviction.

« Je voulais que nous attaquions avec un peu plus de conviction lorsque nous arrivions dans ces zones avancées. Pourrions-nous desserrer un peu plus le frein à main ? Pourrions-nous vraiment y aller à fond ? » a déclaré Andrews à Sky Sports. « Parce que je crois toujours en nos chances quand nous sommes dans ces zones, que ce soit sur de petites combinaisons, des centres ou des centres en deuxième phase. Nous sommes très bons et nous avons de très bons joueurs. »

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S’exprimant auprès de BBC Match of the Day, il a ajouté : « C’est un peu surréaliste, pour être honnête. Nous avons tenu à profiter du parcours. Nous voulons être vraiment ambitieux, tout en gardant l’humilité nécessaire compte tenu de notre situation. Je pense que nous pouvons accomplir des choses spéciales parce que je pense que ce groupe est spécial. La semaine a été bonne et les joueurs ont été excellents. »

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Wilson égale le total de Thiago en 32 minutes avant de sortir blessé

Titulaire à la place du meilleur buteur Igor Thiago, suspendu, Wilson a égalé en une demi-heure le total de buts du Brésilien en championnat cette saison. Il compte désormais 97 buts en Premier League, à trois unités du cap des 100, mais a quitté le terrain en boitant à la 53e minute, remplacé par Schade.

« Quand Thiago a été suspendu, je n’ai pas hésité une seconde à faire entrer Callum, sachant ce qu’il apporterait », a déclaré Andrews. « Il a été formidable et il brûlait d’envie de jouer... Il a dû faire preuve de beaucoup de patience et il a été formidable. Il s’est comporté en vrai professionnel. Il a parfaitement saisi ses occasions aujourd’hui. »

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Brentford impose son rythme sans se laisser intimider par Old Trafford

Andrews a expliqué qu’en faisant abstraction de l’événement et en se fiant à leur rythme, les joueurs de Brentford avaient pu résister au début de match intense de United avant de punir les locaux avec efficacité.

« Je tenais à ce que nous fassions abstraction de tout ce bruit. Sur le terrain, c’est onze contre onze », a ajouté Andrews. « La personnalité dont nous avons fait preuve tout au long du match, notre résistance, notre combativité, toutes ces choses dont nous parlons sans cesse... Oui, je pense que nous méritions largement les trois points. »