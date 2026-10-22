« Je pense que Liverpool accueillerait à nouveau Trent à bras ouverts, car nous, les supporters de football, sommes tous inconstants », a déclaré Collymore au site de paris grec Betarades à propos de l’avenir d’Alexander-Arnold.

Le latéral droit avait quitté le club de sa ville natale, Liverpool, en 2025, sur fond de manifestations de mécontentement parfois virulentes de la part des supporters, qui lui en voulaient d’être parti à Madrid. Alexander-Arnold s’est engagé avec le Real jusqu’en 2031, mais il n’a toujours pas vraiment trouvé sa place après une première saison mitigée et gâchée par les blessures. Sous les ordres du nouvel entraîneur José Mourinho, l’international anglais est loin d’être un titulaire indiscutable et a déjà passé plusieurs matches entiers sur le banc, notamment lors de la récente victoire 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions, mercredi.

Mourinho préfère souvent la nouvelle recrue Denzel Dumfries à Alexander-Arnold sur le côté droit, ou fait reculer le milieu de terrain Federico Valverde au poste d’arrière droit. « Alexander-Arnold subit une nouvelle humiliation : un signal clair pour l’ancien joueur de Liverpool », écrivait le Liverpool Echo le week-end dernier, après que le natif de Liverpool n’avait une nouvelle fois pas joué lors de la victoire 4-1 du Real contre le FC Séville en Liga.

Trent Alexander-Arnold pense-t-il déjà à quitter le Real Madrid ?

Insatisfait de son temps de jeu, Alexander-Arnold envisagerait déjà discrètement de quitter Madrid. « S’il dit qu’il a été un peu naïf de penser que le Real Madrid représentait un niveau supérieur à Liverpool, s’il dit tout ce qu’il faut, puis entre sur le terrain et adresse une passe de 40 ou 50 mètres à quelqu’un qui met le ballon dans la surface pour permettre à Isak de marquer, alors il sera de nouveau accueilli à bras ouverts, car les supporters de football pardonnent très, très facilement », a expliqué Collymore en imaginant un possible retour de l’enfant prodigue à Liverpool.

Alexander-Arnold a déjà disputé 354 matches officiels avec les Reds, mais Collymore pourrait aussi l’imaginer au Bayern Munich. « On pourrait aussi facilement l’imaginer suivre la voie de Harry Kane et rejoindre un club comme le Bayern, qui l’accueillerait à bras ouverts. Il déborderait sur le côté droit et adresserait des ballons à Olise, Díaz et Harry Kane », a déclaré l’homme de 55 ans, qui a lui-même joué à Liverpool de 1995 à 1997.

Getty Images

Ces derniers mois, le Bayern a certes été régulièrement associé au recrutement d’un nouveau latéral droit. Givairo Read, du Feyenoord Rotterdam, aurait notamment de nouveau été évoqué par les dirigeants du FCB. On peut toutefois douter que le FCB soit prêt à explorer une piste aussi coûteuse que celle d’Alexander-Arnold. La valeur marchande du joueur de 28 ans est en effet estimée à environ 60 millions d’euros et son contrat avec le Real court encore pour un peu plus de quatre ans et demi.

Quelles sont les options du Bayern Munich au poste de latéral droit ?

Le Bayern dispose en outre d’un duo fiable au poste de latéral droit avec Konrad Laimer et Josip Stanisic. La nouvelle recrue Nathaniel Brown peut aussi dépanner à droite en cas de besoin, plutôt que d’évoluer à gauche. Concernant Sacha Boey, le club le plus titré d’Allemagne compte de nouveau tenter, cet hiver, de trouver un acquéreur approprié pour le Français.

Alexander-Arnold a jusqu’ici disputé six matches avec le Real cette saison, toutes compétitions confondues, pour une passe décisive. Après ne pas avoir été retenu pour la Coupe du monde par le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, Alexander-Arnold a retrouvé la sélection lors de la dernière trêve internationale. Il était titulaire lors des deux rencontres de Ligue des nations contre la Tchéquie, remportées 2-0 à l’extérieur fin septembre et 3-0 à domicile début octobre, disputant ainsi ses 35e et 36e matches internationaux.