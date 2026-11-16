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Le sélectionneur de la France, Zinedine Zidane, a exprimé son profond mécontentement face à la récente prestation des Bleus, malgré leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations. L’ancien milieu de terrain de légende, devenu entraîneur, a reconnu que des lacunes tactiques l’avaient laissé perplexe après la courte victoire 2-1 face à la Turquie.

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Des Bleus poussifs viennent difficilement à bout d’une Turquie pleine d’énergie

La France s’est remise de sa défaite de jeudi face à l’Italie en s’imposant de justesse face à la Turquie (2-1), un résultat crucial qui lui assure une place parmi les huit derniers de la Ligue des nations.

La prestation sur le terrain n’a toutefois pas convaincu. Les Bleus ont montré des failles défensives, gâché de nombreuses occasions de marquer et connu une première période poussive face à une équipe turque qui les a constamment surpassés dans l’intensité.

Zidane pointe les lacunes du pressing en première période

Au micro de TF1 après le coup de sifflet final, Zidane n’a pas caché son agacement devant la facilité avec laquelle la Turquie a déjoué l’organisation de son équipe sans ballon avant la pause. « L’objectif était de se qualifier après notre défaite contre l’Italie. Concernant la prestation, on peut être un peu perplexes, surtout en première période, où notre pressing n’a pas été bon », a déclaré Zidane.

Le sélectionneur de la France a désigné le positionnement très haut du gardien turc comme un problème tactique majeur, qui a ouvert des espaces sur tout le terrain. « C’est mon travail de dire quand les choses ne vont pas bien. Quand je ne vois pas de bonnes choses sur le terrain, cela nous frustre un peu, a-t-il poursuivi. Au niveau du pressing, ils nous ont gênés avec leur gardien qui montait très haut. Nous avons laissé des espaces se créer et notre pressing n’a pas du tout été bon. Nous l’avons très mal fait. Ce sont des choses sur lesquelles nous devons encore progresser. Je n’étais pas content, et les joueurs non plus. »

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Une responsabilité collective, pas seulement défensive

Malgré une première période difficile, durant laquelle la France a concédé plusieurs occasions franches, Zidane a relevé une nette amélioration après la pause, sans avoir eu besoin de s’emporter dans le vestiaire. « Nous avons corrigé certaines choses à la mi-temps et notre pressing a été meilleur en seconde période. Nous avons concédé beaucoup d’occasions, surtout en première période », a-t-il expliqué.

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Interrogé par les journalistes sur la responsabilité de sa défense, Zidane a refusé de pointer des joueurs du doigt et réclamé une meilleure conservation du ballon ainsi qu’un effort collectif. Il a ajouté : « Ce n’est pas la défense. C’est nous tous, ensemble. Nous devons presser en équipe et, quand nous ne pressons pas, nous devons tous faire bloc. »

« Ce sont des choses que nous devons mettre en place. Nous devons garder le ballon. Nous aimons courir avec le ballon, mais sans lui, ce n’est pas notre point fort. Nous l’avons mieux conservé en seconde période, en jouant en deux touches de balle. Nous devons continuer à le faire. Il n’y a pas eu de coup de gueule à la mi-temps. Nous avons corrigé certaines choses et c’était mieux en seconde période. La réaction a été très bonne. »

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Du travail avant les quarts de finale de la Ligue des nations

Si la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations permet à la France d’atteindre son objectif principal, cette prestation constitue un avertissement opportun. Zidane doit rapidement travailler avec son groupe sur la coordination du pressing et le jeu de possession en deux touches de balle si les Bleus veulent éviter d’être mis en difficulté lors de la phase à élimination directe.