Pour le fan moderne, le jeu ne s'arrête pas lorsque la console est éteinte. Que vous peaufiniez les tactiques de votre Ultimate Team lors de vos déplacements ou que vous suiviez de près les dernières actualités des transferts susceptibles d'influencer votre équipe, rester connecté est une nécessité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour garder une longueur d'avance sur vos adversaires, il ne suffit pas de s'entraîner : vous avez besoin de l'applicationEA SPORTS, le compagnon numérique incontournable qui fait le lien entre le stade et votre canapé.

L'application EA Sports est bien plus qu'un simple outil de suivi des statistiques ; c'est une plateforme sportive personnalisée conçue pour relier le sport réel à votre carrière virtuelle. Si vous voulez garder une longueur d'avance et être récompensé simplement pour être fan, il est temps de la télécharger.

L'application EA Sports est conçue pour offrir l'expérience ultime du « deuxième écran ». Voici pourquoi elle est indispensable tant pour les joueurs que pour les fans de sport :

L'actualité du monde réel rencontre les récompenses en jeu

Grâce à un partenariat de premier plan, EA Sports a intégré The Athletic directement dans l'application. Vous pouvez accéder à un journalisme sportif de classe mondiale, à des analyses tactiques et aux dernières actualités sur le football mondial, la NFL et bien plus encore.

Le meilleur dans tout ça ? Votre engagement vous rapporte des récompenses. En vous tenant informé et en consommant du contenu au sein de l'application, vous pouvez débloquer des récompenses exclusives et des objets cosmétiques pour vos titres EA Sports préférés.

Codes et offres exclusifs

L'un des principaux attraits pour la communauté réside dans l'accès à des codes promotionnels exclusifs. Qu'il s'agisse d'un bonus pour votre Ultimate Team, d'un maillot en édition limitée ou d'un accès anticipé aux tests bêta, l'application est le principal canal utilisé par EA pour diffuser ses offres spéciales. Les utilisateurs ayant activé les notifications sont souvent les premiers à profiter des offres « Code Red » qui ne sont disponibles nulle part ailleurs.

Simulations IA avancées et temps forts

Tirant parti de la puissance du moteur EA Sports, l'application intègre une technologie de pointe qui vous permet de visionner les temps forts sportifs sous tous les angles. Vous voulez voir ce but décisif du point de vue du gardien ? C'est possible.

Vous en voulez encore plus ? L'application propose des simulations prédictives, vous permettant d'utiliser des suggestions basées sur l'IA pour trancher des débats de longue date – « L'équipe de Manchester United, triple vainqueur en 1999, pourrait-elle battre celle de City, triple vainqueur en 2023 ? » – et de voir les résultats se dérouler en temps réel.

Restez connecté avec EA Connect

L'application sert de pont social, vous permettant de rester en contact avec vos amis et la communauté au sens large via EA Connect. Vous pouvez suivre les progrès de vos amis, comparer vos statistiques et vous assurer de ne jamais manquer une invitation à une session Pro Clubs ou à un match en face à face.

Un écosystème en pleine expansion

Bien que l'application soit fortement axée sur le football pour soutenir EA SPORTS FC, elle se développe rapidement. Les fans de la NHL, de la F1 et du football universitaire peuvent s'attendre à des intégrations plus poussées et à des fonctionnalités spécifiques à chaque sport, ce qui en fera un guichet unique pour toutes les disciplines couvertes par EA.

EA Sports

Comment commencer à utiliser l'application EA Sports

Télécharger l'application est simple et, surtout, gratuit.

Téléchargement : rendez-vous sur l'App Store d'Apple ou le Google Play Store et recherchez « EA Sports », ou cliquez ici. Associez votre compte : connectez-vous avec votre compte EA pour vous assurer que toutes les récompenses et tous les codes sont synchronisés directement sur votre console ou votre PC. Personnalisez : Choisissez vos équipes et sports préférés pour personnaliser votre fil d'actualité et vos opportunités de récompenses.

Ne passez pas à côté de vos récompenses. Que vous recherchiez une analyse tactique de The Athletic ou que vous attendiez le prochain code de pack exclusif, l'application EA Sports vous permet de rester toujours dans le jeu, même lorsque vous n'êtes pas devant votre écran.