Kevin De Bruyne et Lorenzo Lucca, le duo de Naples, ont échangé des mots acerbes lors de la lourde défaite du club italien face à Porto (4-1) hier soir, mercredi, en Ligue des champions, l'attaquant italien allant jusqu'à insulter le vétéran belge.

Kevin De Bruyne est considéré comme l'une des légendes de Manchester City pendant une décennie, mais il traverse une période en dents de scie avec Naples depuis son arrivée en 2025. Il était à nouveau titulaire mercredi, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions face à Porto, mais le meneur de jeu belge est resté totalement invisible, au point d'en venir à une altercation verbale avec l'un de ses coéquipiers en fin de match.

Après avoir manqué une occasion, le milieu offensif de 35 ans a exprimé sa frustration et son agacement en adressant des propos blessants à Lorenzo Lucca.

Mais l'attaquant italien n'a pas semblé disposé à reculer et a répliqué : « Pourquoi tu parles ? », avant de crier à plusieurs reprises : « Dégage de ma vue », selon les informations de nombreux médias italiens, dont le journal « La Gazzetta dello Sport ».

Entré en jeu quelques minutes plus tôt, après le deuxième but de Porto inscrit par Francesco Farioli, Lorenzo Lucca n'a pas apprécié les propos de son coéquipier belge. Et alors que l'affaire semblait s'être arrêtée là, selon la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, le journal italien a rapporté que d'autres joueurs de Naples étaient intervenus pour mettre fin au différend et apaiser la situation.

Naples peine en ce début de parcours européen. Si sa victoire sur Bodø/Glimt (4-3) avait semblé constituer un départ solide pour son aventure en Ligue des champions, cette dernière défaite à Porto représente un sérieux revers. Après quatre journées, l'équipe de Massimiliano Allegri occupe une décevante vingt-septième place au classement, avec 3 points pour une victoire et trois défaites.