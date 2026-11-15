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Riyad Mahrez, le meilleur joueur de l'histoire des Arabes ! Oui, Mahrez, qui a conduit Leicester City au miracle du sacre en championnat d'Angleterre, qui a remporté la Premier League avec Manchester City, qui a été sacré en Ligue des champions et qui a mené l'Algérie à la victoire en Coupe d'Afrique des nations 2019, mérite d'être au cœur du débat lorsqu'on évoque le plus grand joueur arabe de l'histoire.

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Mais attendez, certains vous diront qu'il n'a pas été un titulaire permanent avec Manchester City, qu'il n'était pas la première star de l'équipe, que ses titres européens sont venus en présence d'un groupe parmi les meilleurs joueurs du monde, et peut-être ajouteront-ils qu'il y en a de meilleurs que lui sur le plan technique !

Bon... et que dire de Mohamed Salah ?!

Mohamed Salah, meilleur joueur de l'histoire du monde arabe !

Auteur d'un parcours exceptionnel avec Liverpool, l'une des stars les plus marquantes de la Premier League à l'ère moderne, vainqueur de la Ligue des champions et de la Premier League, détenteur de records et de distinctions individuelles difficiles à ignorer.

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Mais attendez... quelqu'un va surgir pour vous dire : comment peut-il être le meilleur joueur arabe de l'histoire alors qu'il n'a pas remporté la Coupe d'Afrique des nations avec la sélection de son pays ? Comment peut-on placer un joueur qui n'a pas décroché de titre continental avec l'équipe d'Égypte au-dessus de joueurs qui ont soulevé la Coupe d'Afrique à plusieurs reprises ?

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Et que dire d'Achraf Hakimi ?!

Achraf Hakimi, meilleur joueur de l'histoire du monde arabe !

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L'une des stars les plus marquantes au poste d'arrière droit dans le monde, auteur d'un parcours européen exceptionnel avec de grands clubs, sacré en Ligue des champions, et l'une des stars les plus marquantes de l'équipe du Maroc, qui a réalisé un exploit historique lors de la Coupe du monde 2022.

Mais la réponse est là aussi, toute prête : « C'est un défenseur, au bout du compte ! ». Comme si jouer au poste de défenseur amoindrissait la valeur d'un joueur, ou comme si l'influence au football ne se mesurait qu'au nombre de buts !

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Majed Abdullah, meilleur joueur de l'histoire du monde arabe !

La légende du football saoudien, l'un des plus grands buteurs de l'histoire du football asiatique, auteur d'un parcours de buteur exceptionnel avec Al-Nassr et l'équipe d'Arabie saoudite.

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Mais qu'allez-vous entendre ? : « Va-t-on revenir à l'ère du noir et blanc ? Où a joué Majed Abdullah ? Et quels sont les exploits qu'il a réalisés en dehors des terrains arabes ? Comment peut-on le comparer à des joueurs qui ont affronté les meilleures stars du monde dans les grands championnats européens ? ».

Et Mohamed Aboutrika ?!

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Meilleur joueur de l'histoire du monde arabe, selon beaucoup de ceux qui ont vécu son talent et son influence exceptionnelle avec Al-Ahly et l'équipe d'Égypte, plusieurs fois champion d'Afrique, auteur d'exploits continentaux et mondiaux avec son club et la sélection de son pays.

Mais certains diront : « Tous ses titres sont venus en Afrique ! Pourquoi n'a-t-il pas évolué en professionnel en Europe ? Pourquoi ne s'est-il pas mis à l'épreuve dans les grands championnats ? Et les titres d'Al-Ahly et de l'équipe d'Égypte suffisent-ils pour concourir au titre de meilleur joueur arabe ? ».

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Et ainsi de suite... la polémique ne finit jamais !

Car si vous choisissez Hossam Hassan, vous trouverez quelqu'un pour vous rappeler que l'essentiel de son parcours s'est déroulé dans le football africain et arabe ; et si vous choisissez Rabah Madjer, vous trouverez quelqu'un pour minimiser sa longévité au sommet européen. Et si vous choisissez Badou Zaki, certains vous rappelleront la différence d'époque ; et si vous choisissez Sami Al-Jaber, Saeed Al-Owairan, Lakhdar Belloumi, Yasser Al-Qahtani, Ahmed Radhi, Jassem Yaqoub, Tarak Dhiab ou d'autres grands noms arabes, vous trouverez toujours quelqu'un pour chercher un angle afin de dénigrer votre choix.

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Des dizaines de légendes de nationalités et de générations différentes, et chacune d'elles a ce qui la distingue et ce qui peut être débattu et critiqué.

Mais pourquoi chaque choix se transforme-t-il en bataille ?

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Le problème ne réside pas dans le désaccord sur l'identité du meilleur joueur arabe de l'histoire, car c'est un débat naturel et plaisant, mais plutôt dans la manière dont nous gérons ce désaccord.

Il semble parfois que certains supporters ne cherchent pas tant à prouver que leur joueur est le meilleur qu'à prouver que les autres ne méritent pas de concourir, comme si le chemin pour hisser leur candidat ne passait que par la démolition des autres candidats !

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Si vous estimez que Mohamed Salah est le meilleur, pourquoi avez-vous besoin de minimiser Hakimi, Mahrez ou d'autres ? Et si vous êtes convaincu que Riyad Mahrez surpasse tout le monde, pourquoi le fait qu'il ne participe pas à certains matches devient-il une raison de railler ses exploits ? Et si vous estimez que Majed Abdullah est le plus grand, pourquoi minimiser la valeur des générations suivantes ?

Pourquoi démolir les légendes des autres pour renforcer la nôtre ?

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La comparaison entre joueurs ne signifie pas que l'un d'eux doit être sans défaut, ni que le candidat que vous choisissez doit posséder tous les exploits possibles.

Chaque joueur a ses circonstances, sa génération, son poste, la nature des compétitions qu'il a disputées et les défis qu'il a affrontés.

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Vous avez le droit de voir Salah comme le meilleur, l'Algérien a le droit de choisir Mahrez, le Marocain a le droit de défendre Hakimi, le Saoudien a le droit de placer Majed Abdullah au sommet, et l'Égyptien a le droit de s'accrocher à Aboutrika ou à Hossam Hassan.

Tous ont le droit de ne pas être d'accord, de débattre des chiffres, des titres et des niveaux, et même de se critiquer les uns les autres avec des arguments footballistiques.

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Mais il n'est pas normal que chaque débat se transforme en tentative d'arracher aux autres leur droit d'être fiers de leurs légendes.

Élevez vos candidats au lieu de démolir les autres !

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Car Mohamed Salah n'a pas besoin de minimiser Mahrez pour devenir grand, Mahrez n'a pas besoin de nier les exploits de Salah, Aboutrika ne perd pas son talent parce qu'il n'a pas joué en Europe, Hakimi ne devient pas moins précieux parce qu'il joue au poste de défenseur, et Majed Abdullah ne perd pas son statut parce que le football a changé depuis son époque.

Nous avons une histoire arabe riche en stars et en légendes, dont nous sommes censés être fiers tous ensemble, plutôt que de la traiter comme une compétition visant à faire tomber les uns et les autres.

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Peut-être que la question la plus importante n'est pas : qui est le meilleur joueur arabe de l'histoire ? Mais plutôt : pourquoi certains sont-ils incapables de célébrer leurs légendes sans nourrir une rancune footballistique envers les légendes des autres ?