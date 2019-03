Pourquoi Sadio Mané serait une excellente recrue pour le Real Madrid de Zinedine Zidane

Les rumeurs émanant de la presse espagnole annoncent un intérêt de Zidane pour Sadio Mané. Voici pourquoi c'est une excellente idée...

Zinédine Zidane veut faire une révolution cet été et cela passe par un recrutement forcément galactique. Surtout quand on connaît les habitudes raffinées de la Maison Blanche dans ce domaine. Mais Zizou ne va pas pour autant recruter tous azimuts. Si révolution il y aura, elle sera planifiée et concernera surtout le secteur offensif. D'autant que le Real vient de démentir toute volonté de recruter Kylian Mbappé.

À la maison blanche...

La cible prioritaire merengue serait l'ailier de Sadio Mané. Le joueur idéal pour mettre de la vitesse sur les deux flancs de l'attaque merengue. Selon la presse espagnole, Zizou serait fan de Mané depuis le but de ce dernier face au Real en finale de Champions League 2019. Avec Mané, le mot-clé, c'est flexibilité. Cest surtout ça qui séduit dans le profil du joueur des Reds en plus de sa puissance et de son volume de jeu. Sans parler de son prix, bien moins important que celui d'un Mbappé, d'un Neymar ou d'un Eden Hazard...

Marca va jusqu'à affirmer que Mané, récent auteur d'un doublé en Champions League face qui avait notamment permis à Liverpool de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition reine des clubs, fait l'objet d'une requête officielle de Zidane auprès de ses dirigeants en vue d'un recrutement estival.

L'international sénégalais est capable de changer le destin d'un match grâce à ses capacités en un contre un et à sa vitesse balle au pied. Possédant ces qualités depuis , Mané a depuis progressé au niveau de son impact dans les grands matches.

En plus de toutes ces qualités, Zidane apprécie Sadio Mané pour son potentiel à pouvoir bien combiner avec Karim Benzema. Zizou a une foi inébranlable dans les qualités de son compatriote et estime que le joueur sénégalais est nanti des qualités nécessaires pour permettre à l'ancien lyonnais d'être plus productif devant les cages adverses.

Les stats de Liverpool sur la saison 2018/19 le démontrent. Mané a participé à 30% de la totalité des buts inscrits par les Reds cette saison toutes compétitions confondues. Benzema, flanqué par un jeune et fougueux Vinicus d'un côté et d'un Mané imprévisible et percutant de l'autre, cela a effectivement de quoi séduire...