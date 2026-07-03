Le débat sur l’avenir du Suisse Vladimir Petković dépasse désormais la simple réaction à l’élimination de la Coupe du monde 2026 : il s’est transformé en une exigence largement partagée par le public, la sélection algérienne n’ayant pas offert le niveau de jeu attendu lors de la compétition.

La défaite en seizièmes de finale face à la Suisse n’a fait que confirmer une série d’erreurs techniques et tactiques qui ont émaillé le parcours des Verts durant cette campagne. Une question se pose donc avec insistance : l’heure du changement a-t-elle sonné ?

Une identité absente et un manque de stabilité

Le principal problème de la sélection algérienne sous la houlette de Petković est l’absence d’une identité technique claire. À chaque match, l’équipe a adopté un style différent, sans personnalité affirmée ni méthode de jeu sur laquelle s’appuyer, ce qui s’est directement répercuté sur les performances des joueurs, tant en défense qu’en attaque.

La sélection n’a pas réussi à imposer un plan de jeu cohérent, que ce soit dans la construction des attaques ou dans la capacité à presser haut. De gros problèmes sont également apparus dans le positionnement défensif et la gestion des transitions, des fondamentaux pourtant essentiels pour toute équipe disputant une Coupe du monde.

Des choix techniques qui interrogent

Les choix de Petković ont suscité de nombreuses polémiques tout au long du tournoi, à commencer par son insistance à aligner Issa Mandi malgré la baisse évidente de son niveau ces derniers temps, en passant par le fait de ne pas avoir titularisé le capitaine Riyad Mahrez face à l’Argentine.

La décision la plus surprenante a toutefois été l’utilisation d’Ibrahim Maza comme faux numéro 10, un rôle que le joueur n’avait jamais occupé auparavant, privant ainsi l’équipe d’un élément clé au milieu de terrain et de sa capacité habituelle à construire le jeu.

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Notons que c’est la première fois que l’équipe algérienne aborde un match de cette façon, ce qui a compliqué sa tâche face à la Suisse.

Des changements incessants

Autre motif d’agacement pour les supporters algériens : l’incapacité de Petković à s’en tenir à une composition unique, voire à une structure d’équipe stable. À chaque match, l’entraîneur procédait en effet à des modifications importantes au niveau des titulaires et des schémas tactiques, ce qui a empêché les joueurs d’atteindre la cohésion nécessaire.

Cette instabilité a donné l’impression d’une équipe toujours en phase de tests, alors qu’elle disputait la plus grande compétition mondiale, avec des conséquences évidentes sur la performance collective.

Une gestion des temps forts défaillante

Le problème ne s’est pas limité aux seuls choix techniques, mais a également touché la gestion des rencontres : dans les moments où l’équipe avait besoin d’interventions rapides ou de changements pour rétablir l’équilibre, le staff technique semblait en retard dans l’analyse du déroulement de la rencontre, et les remplacements n’ont pas réussi à modifier la dynamique de l’équipe ni à la sauver dans les moments décisifs.

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Le match contre la Suisse en est la parfaite illustration : l’équipe n’a pas su remonter au score malgré la présence de joueurs capables de faire la différence.

L’entraîneur a persisté avec la charnière Mandi-Rami Ben Sebaïni, un dispositif défensif qui a encaissé 9 buts encaissés au total dans le tournoi, sans intervention suffisamment précoce pour corriger les erreurs, en raison d’un retard manifeste dans les remplacements décisifs, notamment en début de seconde période, ce qui a coûté cher à l’équipe.





Les supporters ont fait entendre leur voix.

À l’issue de cette aventure mondiale, la relation entre Petković et les supporters n’est plus ce qu’elle était au début de son mandat. Les réseaux sociaux ont en effet été inondés de demandes de limogeage, les supporters estimant que l’équipe nationale s’engage sur une mauvaise voie et que le maintien de l’entraîneur ne permettra pas d’atteindre les progrès attendus avant les prochains rendez-vous.

À l’issue de cette aventure mondiale, la balle est désormais dans le camp de la Fédération algérienne de football, qui devra trancher rapidement la question : accorder une nouvelle chance à Petković ou répondre à la demande des supporters en recherchant un nouveau projet technique capable de remettre les « Guerriers du désert » sur la bonne voie.