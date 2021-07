Pourquoi Pep Guardiola n'a-t-il pas pu garder la nouvelle star de Manchester United, Jadon Sancho, à City?

L'international anglais semblait destiné à être un succès à l'Etihad Stadium, avant de leur tourner le dos et rejoindre le Borussia Dortmund en 2017.

Lorsque Jadon Sancho reviendra à Manchester en août, de nombreux membres de la moitié bleue de la ville s'intéresseront de près à ses performances. Cela fait quatre ans que Sancho a quitté Manchester City à la recherche de temps de jeu en équipe première, laissant derrière lui un club qui croyait en sa promesse, et a plutôt tenté sa chance chez les géants de la Bundesliga, le Borussia Dortmund. Après 137 apparitions, 50 buts et 64 passes décisives pour Dortmund, plus 20 sélections pour l'Angleterre – dont la victoire samedi en quart de finale de l'Euro 2020 contre l'Ukraine – personne ne peut prétendre qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait.

Maintenant, Jadon Sancho va retourner en Premier League en tant que superstar, Manchester United s'apprêtant à conclure un accord pour le signer pour une fraction de moins de 85 millions d'euros. Manchester City va récupérer environ 11 millions d'euros grâce au transfert après avoir négocié une clause de vente de 15% avec Dortmund en plus des 10 millions d'euros qu'ils ont initialement reçus après son départ en Allemagne. Pas mal pour un adolescent qui était dans les 12 derniers mois de son contrat et n'avait jamais fait d'apparition en équipe première pour le club.

Mais là encore, c'est un petit changement pour un joueur qui a toujours semblé destiné au très haut niveau, et dans lequel Manchester City a investi un temps considérable pour se développer. Il reste la question alléchante de ce qu'il aurait pu advenir à l'Etihad Stadium pour Sancho s'il avait eu la chance de travailler sous Pep Guardiola. "Personne ne le sait", a déclaré le technicien de City lui-même en mars lorsqu'on lui a demandé. "Peut-être qu'il serait resté et que nous n'aurions pas joué bien. Chaque personne décide de la vie qu'elle mène." Manchester City avait voulu que Sancho reste et lui a fait une offre de contrat substantielle avant même qu'il n'ait joué pour la première équipe.

Guardiola a même révélé qu'ils avaient serré la main de tout le monde pour un nouvel accord, l'entraîneur de Manchester City, sachant à quel point Sancho était un talent spécial. Alors âgé de 17 ans, il faisait partie d'un trio de jeunes que le club considérait comme destinés à l'équipe première. Les autres étaient Phil Foden et Brahim Diaz, ce dernier étant désormais sur le point de quitter définitivement le Real Madrid pour l'AC Milan après un prêt réussi à San Siro la saison dernière.

"Ce qui la rend spéciale cette année en particulier, c'est que nous avons trois ou quatre joueurs dont nous pouvons vraiment penser qu'ils ont de très bonnes chances de faire partie de la première équipe", a déclaré le président Khaldoon al-Mubarak en mai 2017. "Vous regardez Sancho, vous regardez Foden, vous regardez Brahim Diaz, pour n'en nommer que quelques-uns - ce sont des joueurs extrêmement talentueux. Ce sont des joueurs qui ont de très bonnes chances de faire partie de la première équipe."

Un peu plus de trois mois plus tard, Jadon Sancho avait quitté le club. Certes, Jadon Sancho était impatient d'avoir du temps de jeu en équipe première, c'est pourquoi il a refusé cette offre de contrat. Pep Guardiola n'était disposé à offrir aucune garantie en termes de temps de jeu dans l'équipe première de Manchester City au jeune ailier anglais.

Aidé par le fait d'être dans le club qu'il aimait, Phil Foden était prêt à attendre et à faire confiance à un entraîneur qui l'a fait devenir l'un des talents les plus excitants d'Europe. Instinctif et possédant des compétences individuelles impressionnantes, Jadon Sancho, cependant, pensait qu'il était prêt à faire passer son jeu au niveau supérieur immédiatement. Il s'était déjà frayé un chemin dans le football chez les jeunes, terrorisant de manière mémorable l'équipe de jeunes du FC Barcelone à La Masia lors d'un match de l'UEFA Youth League, et se sentait prêt à passer à l'étape suivante.

Jadon Sancho avait toujours été un joueur pressé, laissant Watford à 14 ans pour rejoindre l'une des meilleures académies du pays à Manchester City. Mais lorsqu'il a été exclu de la tournée de pré-saison de City aux États-Unis en 2017 alors que Phil Foden et Brahim Diaz étaient tous deux inclus, ses frustrations ont atteint de nouveaux niveaux.

Il a raté un certain nombre de séances d'entraînement, le personnel du club n'ayant pas pu le contacter à l'occasion. Certains au club affirment qu'il y a eu des incidents avant son omission de la tournée, mais cette exclusion a accéléré son départ. Le Borussia Dortmund et un certain nombre d'autres clubs, dont Arsenal et Tottenham, surveillaient la situation alors que son contrat entrait dans ses 12 derniers mois.

Les prétendants potentiels n'auraient qu'à payer une facture d'indemnisation d'environ 200 000 £ pour le signer si son contrat arrivait à expiration, mais Dortmund était si désespéré de recruter Sancho au Signal-Iduna Park qu'ils ont lancé une offensive avec une offre de 10 millions d'euros. "C'était une décision difficile, mais le moment est venu pour un nouveau défi où je peux commencer à réaliser mon potentiel", a écrit Sancho dans un message d'adieu aux fans de City sur Twitter.

Un mois plus tard, il faisait partie de l'équipe première de Dortmund et deux semaines plus tard, il faisait ses débuts. À mi-parcours de la saison 2018-19, il était considéré comme le jeune footballeur le plus excitant de la planète, remportant le prix annuel NXGN de ​​Goal. Maintenant âgé de 21 ans, il correspond exactement au profil du type de joueur que Manchester City examinerait normalement, mais pour Pep Guardiola et Jadon Sancho, il n'y avait pas de retour en arrière.

"Je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas un regret. Il a décidé. Il se débrouille très bien", a déclaré Guardiola lorsque les deux équipes se sont rencontrées en quarts de finale de la Ligue des champions la saison dernière. "Félicitations, c'est un joueur exceptionnel. Nous voulions qu'il reste mais il a décidé de partir, et quand les gens décident de partir, tout ce que nous pouvons faire est les laisser partir. Je lui souhaite le meilleur, sauf quand il joue contre nous. Aucun regret du tout. S'il est heureux, je suis heureux".

Jadon Sancho regarde maintenant vers l'avenir, bien qu'il soit récemment revenu pour effacer un vieux tweet de 2016, où il était photographié avec un maillot de Manchester City affirmant : "Le football est bleu!" Nombreux sont ceux qui espéraient qu'il aurait gardé ce point de vue pendant longtemps. Au lieu de cela, son avenir s'écrira maintenant avec du rouge.