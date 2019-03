Pourquoi Paul Pogba ne joue pas contre le PSG ? L'absence de la star de MU expliquée

Le champion du monde ne sera pas de la partie face au club de sa ville natale. Son absence s'ajoute à celles, très nombreuses, que compte MU.

Paul Pogba a fait le voyage avec la délégation de Manchester United à Paris ce mercredi pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions, mais le champion du monde ne sera pas sur la feuille du match.

Le milieu de terrain de Manchester United est suspendu pour ce duel face au club de sa ville natale. Et sa défection a été la première d'une longue liste d'absences que déplorent les Red Devils pour cette confrontation retour face aux champions de France.

Pourquoi a-t-il vu rouge à l'aller ?

Pogba a connu un match aller très frustrant à Old Trafford. Un match que les Parisiens avaient, pour rappel, remporté 2-0 grâce à des réalisations de de Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé.

L'international tricolore a été au marquage de Marquinhos tout au long de la partie, et il a été incapable d'échapper à cette surveillance et influer sur le match comme il sait le faire. Le Pogba étincelant qu'on a vu suite à l'arrivée de Solskjaer à MU était porté disparu.

Et à quelques minutes du terme de la partie, il s'est donc rendu auteur d'un tacle rugueux sur Dani Alves. L'arbitre, Mr Daniele Orsato, ne pouvait que lui brandir son deuxième avertissement.

Après le match, Ole Gunnar Solskjaer a tenté de défendre son protégé, en indiquant qu'il était surtout malchanceux. "Paul a essayé de passer devant Dani Alves, et ce dernier a été suffisamment intelligent pour mettre son pied en opposition et provoquer la faute. Paul voulait récupérer la balle et il a été malchanceux", a déclaré le Norvégien sur BT Sport.

Combien de matches va-t-il rater ?

C'est la toute première fois de la saison que Paul Pogba s'est retrouvé impliqué dans une action "chaude". Il s'agissait d'ailleurs de sa première expulsion de l'exercice 2018/19.

Vu qu'il n'est pas un coutumier du genre, l'UEFA a décidé de ne lui infliger qu'un seul match de suspension. Cela signifie que le Français sera en mesure de participer à un éventuel quart de finale si jamais son équipe se qualifie.

Et dans le cas où MU venait à tomber contre Paris, l'ancien bianconero pourra participer la saison prochaine au premier match de poule des Red Devils dans cette épreuve, si tant est que ces derniers se qualifient et en supposant aussi qu'il sera toujours au club.

Combien de fois Pogba a-t-il déjà été expulsé ?

Sa toute première expulsion remonte à la saison 2012/13 lorsqu'à sept minutes de la fin d'un match entre la Juventus et Palerme en Serie A, il a commis l'irréparable, à savoir un piteux crachat sur un joueur adverse (Aronica). Pour ce "dérapage", il avait écopé de trois matches de suspension et a dû manquer toute la fin de saison de l'équipe piémontaise. Il n'a ainsi pas pu participer comme il se doit aux festivités de sacre.

L'article continue ci-dessous

Si l'on excepte cet épisode, "La Pioche" présente un bilan disciplinaire plutôt bon sur la scène des clubs. Le rouge en question face aux Siciliens n'était que le troisième de sa carrière.

Sa seule expulsion en Premier League a eu lieu lors de la saison 2017/18, lorsqu'il a été prié de quitter le terrain après 74 minutes de jeu durant un duel contre Arsenal. Un match durant lequel il avait d'abord brillé en délivrant deux passes décisives.

Ça a été coup dur pour le Français puisqu'il a dû ensuite manquer le derby face à City, que MU a perdu sur le score de 2-1. Par ailleurs, il a dû voir des tribunes les sorties des siens contre Bournemouth et WBA.