Selon un article de presse paru ce vendredi, Michael Olisi n’a pas pu célébrer le deuxième but d’Ousmane Dembélé contre le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, jeudi dernier.

Les Bleus l’ont emporté 2-0 à Boston grâce à deux réalisations inscrites en l’espace de sept minutes en seconde période, prenant ainsi le dessus sur une rencontre qu’ils ont globalement dominée et validant leur billet pour le dernier carré.

Le capitaine Kylian Mbappé a ouvert le score d’une frappe lobée après que le gardien marocain Yassine Bounou a repoussé un penalty tiré par l’attaquant du Real Madrid ; il n’a toutefois pas pu détourner la tentative d’Ousmane Dembélé, qui a doublé la mise pour les Bleus.

Grâce à ce succès, les Bleus défieront l’Espagne ou la Belgique en demi-finale à Dallas, mardi prochain, et ne sont plus qu’à 90 minutes d’une troisième finale consécutive.

Selon le site « Sportbible », le deuxième but des Bleus a déclenché une explosion de joie sur la ligne de touche, mais les supporters ont remarqué que Michael Olise, la star française, était retenu par le gardien remplaçant Brice Samba.

La réactivité du Rennais a ainsi démontré qu’il maîtrisait le premier alinéa de l’article 8 du règlement du jeu, un détail qui a pu préserver l’avance de deux buts de son équipe.

L’article 8 du règlement du jeu stipule ce qui suit : « À chaque coup d’envoi, tous les joueurs, à l’exception de celui qui effectue le coup d’envoi, doivent se trouver dans leur propre moitié de terrain. »

L’application de cette règle concerne uniquement les joueurs présents sur la pelouse ; or, comme aucun Français ne se trouvait dans la moitié de terrain adverse pour gêner la reprise du jeu, la France aurait pu donner le coup d’envoi, et le Maroc aurait été libre de relancer sans obstacle.

En bloquant ainsi la ruée d’Oulissi vers le groupe de célébrants, Samba a veillé à ce que « tous les joueurs » ne se trouvent pas dans leur propre moitié de terrain, privant du même coup la sélection marocaine de la possibilité de repartir immédiatement pour tenter de réduire l’écart, alors qu’il restait plus de vingt minutes à jouer.