« Pourquoi notre joueur n'a-t-il pas été expulsé ? » : Aguirre corrige les propos de Mourinho et ouvre le dossier Mbappé

Les déclarations de José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, après la victoire sur Valence sur le score de trois buts à zéro, n'ont pas été anodines, puisque Javier Aguirre, l'entraîneur des Chauves-souris, est sorti pour répondre aux propos du technicien portugais concernant la supériorité des joueurs madrilènes. Il est également revenu sur l'une des actions arbitrales les plus marquantes du match, celle relative au contact entre Pablo Mavio et Kylian Mbappé, qui a précédé le premier but de la formation madrilène.

Aguirre ne s'est pas contenté de clarifier la réalité de ce qui s'est dit entre lui et Mourinho après le coup de sifflet final, il a aussi remis en cause la décision de l'arbitre d'accorder une faute en faveur de Mbappé, estimant que l'action ne méritait pas qu'une faute soit sifflée à la base, dans une prise de position qui a ravivé la polémique autour du but qui a offert l'avantage au Real Madrid dans la rencontre.

Aguirre corrige la version de Mourinho

Mourinho avait révélé après le match son échange avec Aguirre dans le tunnel menant aux vestiaires, en déclarant : « Je lui ai dit de ne pas être triste, car les joueurs de mon équipe sont bien meilleurs que les siens, et c'est la vérité. Le problème n'est pas Aguirre, car c'est un grand entraîneur doté d'une vaste expérience, mais les joueurs du Real Madrid sont excellents, et les entraîneurs qui disposent de joueurs comme les miens sont plus proches de la victoire. »

Mais Aguirre a tenu à préciser que le technicien portugais n'avait pas utilisé l'expression « bien meilleurs », mais avait seulement dit que ses joueurs étaient meilleurs, affirmant qu'il n'avait pas considéré cela comme une offense personnelle.

L'entraîneur de Valence a déclaré, dans des propos rapportés par le journal Mundo Deportivo : « Il n'a pas dit qu'ils étaient bien meilleurs, il m'a dit de rester calme parce que ses joueurs étaient meilleurs. Je l'ai écouté, c'est mon ami, je l'ai félicité puis je suis allé au vestiaire. »

Et d'ajouter : « Nous n'en avons pas parlé à l'intérieur du vestiaire, et il n'y a eu aucune réaction. Les joueurs comprennent le football, et ils l'ont pris comme une phrase dans le contexte du jeu et non comme quelque chose de personnel. Certains ne l'ont peut-être même pas entendue. »

Aguirre a insisté sur sa confiance en ses joueurs, en déclarant : « Je pense que j'ai de très bons joueurs, sinon je ne serais pas ici. C'est un grand club qui possède une longue histoire dans la formation des joueurs. »

Aguirre conteste la faute de Mbappé qui a précédé le but de Valverde

La partie la plus intéressante des déclarations d'Aguirre a été son retour sur l'action qui a précédé le premier but du Real Madrid, après que l'arbitre Francisco José Hernández Maeso a accordé une faute en faveur de Kylian Mbappé à la suite d'un contact avec Pablo Mavio, à proximité de la surface de réparation de Valence.

L'action s'est produite à la 28e minute, lorsque le Real Madrid a obtenu un coup franc, avant que la défense de Valence ne repousse la première tentative, puis que le ballon parvienne à Federico Valverde qui a décoché une frappe puissante logée au fond des filets, offrant l'avantage à son équipe.

Les joueurs de Valence ont vivement protesté contre la décision de l'arbitre, estimant que Mavio n'avait pas commis de faute sur Mbappé, une contestation qui s'est étendue aux dirigeants et au staff technique, et qui est devenue un foyer de tension entre les deux parties durant la pause.

Interrogé sur son avis concernant l'action, Aguirre a clairement déclaré : « Je pense que ce n'est pas une faute, et c'est ce que j'ai vu de mon angle. »

Il a ensuite ajouté, en s'appuyant sur ce qui s'était dit entre lui et le quatrième arbitre : « Si c'est une faute, pourquoi le joueur ne reçoit-il pas un carton rouge ? Le quatrième arbitre m'a dit que Mbappé ne contrôlait pas le ballon, et je pense qu'il avait raison, le ballon n'était pas sous son contrôle. »

Il a précisé que ce point constituait pour lui la preuve que l'incident ne méritait pas l'expulsion, mais il a refusé d'en faire un prétexte pour justifier la défaite de son équipe, en déclarant : « Je ne justifierai jamais une défaite. Le Real Madrid a été meilleur que nous et a gagné. Ni la chance ni l'arbitre ne font une meilleure équipe. »

Altercation dans le tunnel et intervention de la police : que s'est-il passé ?

Les événements du match ne se sont pas arrêtés à la contestation de la faute de Mbappé, puisque le tunnel menant aux vestiaires a été le théâtre d'une vive altercation durant la pause, après que le directeur sportif de Valence, Braulio Vázquez, s'est dirigé pour protester auprès de l'arbitre assistant, en raison de la décision d'accorder la faute qui a précédé le but de Valverde.

Les tensions se sont étendues à plusieurs joueurs, au milieu de rapports faisant état d'une intervention de Jude Bellingham, Antonio Rüdiger et Éder Militão. Des témoins ont également évoqué un contact entre Rüdiger et un membre de la sécurité privée du club espagnol, qui a nécessité l'intervention de la police nationale pour séparer les personnes présentes.

Mais le rapport de l'arbitre n'a pas inclus les détails de ces contacts entre les joueurs, et s'est contenté de consigner l'incident de Braulio Vázquez, que l'arbitre a accusé de l'avoir confronté et d'avoir protesté à voix haute contre le premier arbitre assistant, en répétant : « Ce n'est pas une faute, ce n'est pas une faute ! Quelle mascarade. »

Interrogé sur l'altercation, Aguirre a affirmé qu'il n'avait pas vu ce qui s'était passé, mais qu'il avait parlé avec Braulio, lequel lui avait dit avoir contesté la décision, sans lui transmettre d'autres détails.

Valverde avait inscrit le premier but à la 28e minute, Arda Güler avait ajouté le deuxième but à la 36e minute, avant que Mbappé ne clôture le triplé à la 75e minute, profitant d'une passe décisive de la star turque.

Grâce à cette victoire, le Real Madrid a porté son total à 30 points, signant sa huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues, pour égaler le total du Barça en tête du Championnat d'Espagne, la formation catalane devançant grâce à la différence de buts et possédant un match en plus, tandis que Valence est resté à l'avant-dernière place avec 9 points.