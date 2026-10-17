Javier Tebas, le président de la Liga, a répondu à José Manuel Rodríguez Uribes, le président du Conseil supérieur des sports en Espagne, après que celui-ci lui a demandé de présenter des excuses au Real Madrid, pour avoir comparé les méthodes de propagande et de communication médiatique du club à celles utilisées par Joseph Goebbels, ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie.

Les déclarations de Tebas ont provoqué la colère du Real, qui les a jugées offensantes et a réclamé sa démission, tandis que le président de la Liga a affirmé que sa comparaison portait sur les méthodes de propagande, et non sur l'idéologie nazie ou sur les supporters du club.

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Tebas a écrit, sur son compte « X », en s'adressant à Rodríguez Uribes : « Hier, j'ai exprimé mon incrédulité face aux informations évoquant la possibilité que le Conseil supérieur des sports engage une procédure en raison de mes déclarations. Après avoir entendu aujourd'hui vos propos et votre demande d'excuses au Real Madrid, j'estime nécessaire de clarifier certains points. »

Il a ajouté : « Je vous joins deux publications du ministre Óscar Puente : la première datée du 23 septembre 2025, la seconde concernant un message de Jordi Boixadé daté du 29 juillet 2026. Je joins également deux déclarations de Patxi López, porte-parole du groupe socialiste au Parlement : sa réponse lors d'un entretien avec le journal HuffPost le 29 mars 2025, et ses propos du 19 septembre 2026, rapportés par la chaîne 101TV. »

Et de poursuivre : « Les quatre images permettent de lire leurs mots et de vérifier la manière dont ils ont utilisé les références à Goebbels. Et ce ne sont pas les seuls précédents, car je dispose d'autres déclarations émanant de responsables publics dans le même contexte. Vous avez insisté sur la responsabilité institutionnelle liée à ma fonction. Je suis d'accord sur la nécessité de prendre cette responsabilité en considération. Mais elle devrait également être prise en compte lorsqu'il s'agit d'évaluer les mots d'un ministre du gouvernement, ou du porte-parole d'un groupe parlementaire. »

Le président de la Liga a enchaîné : « Mais il y a une différence dans mes déclarations, car j'ai écrit clairement : la comparaison porte sur ces méthodes de propagande, et non sur une idéologie, et certainement pas sur les supporters du Real Madrid. Ma critique portait sur la répétition systématique, la sélection partiale des faits et la fabrication d'un ennemi. Cette précision devrait faire partie de toute évaluation rigoureuse de mes propos. »

« Un critère constant »

Il a continué : « Vous pouvez être en désaccord avec mon analyse et avec la référence que j'ai employée. Mais affirmer que cela sort du cadre de la liberté d'expression exige une motivation qui tienne compte de l'intégralité du contenu et du contexte. Et toute éventuelle procédure disciplinaire nécessite, en outre, un fondement juridique précis. »

Tebas a conclu son message en déclarant : « Et d'un président du Conseil supérieur des sports, on attend rigueur, neutralité et cohérence. Car la responsabilité institutionnelle impose d'adopter un critère constant, indépendamment de celui qui formule la critique ou de celui qui la reçoit. »

Ces développements interviennent dans un contexte de tension croissante entre Tebas et le Real Madrid, au sujet des critiques du club à l'encontre de l'arbitrage, et du rôle de sa chaîne de télévision dans la diffusion des situations arbitrales controversées.

Tebas estime que la répétition de ces images et la sélection des faits contribuent à construire un récit présentant le club comme une victime, tandis que le Real Madrid rejette ces critiques et revendique son droit d'exprimer son désaccord.



