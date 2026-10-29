L'ancien défenseur international français Adil Rami s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique sur les réseaux sociaux, après avoir sévèrement critiqué l'Espagnole Alexia Putellas à la suite de son discours lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2026.

La joueuse espagnole, qui évolue actuellement au London City, a remporté lundi dernier le Ballon d'Or pour la troisième fois de sa carrière, et a prononcé un long discours dans lequel elle a remercié ses anciennes coéquipières du FC Barcelone, sa famille et ses proches.

Ce discours a semblé bien trop long au champion du monde 2018, qui n'a pas hésité à exprimer son avis sans détour sur la plateforme « Twitch », où il a déclaré : « Alexia Putellas a commencé à parler, c'était drôle, mais mec, baisse le son du micro, baisse juste le son de ce foutu micro. »

L'ancien défenseur de Valence, de Milan et de Séville a poursuivi : « Alexia Putellas, pourquoi ? Putain, si tu veux parler, pas de problème, rentre chez toi, installe-toi un endroit comme nous, et prends le micro pour toi. »

Ces propos ont rapidement suscité une vague d'indignation, de nombreux internautes accusant l'ancienne star française de misogynie, comme l'a rapporté le réseau « Foot Mercato ».

Les critiques se sont intensifiées lorsque certains ont souligné que le discours de l'Anglais Harry Kane, lors de la réception de son Ballon d'Or, avait duré trois minutes de plus que celui de Putellas, sans que cela suscite pour autant un commentaire similaire de la part de Rami.

La joueuse internationale espagnole a néanmoins profité de la cérémonie pour revenir sur sa carrière footballistique et sur les difficultés qu'elle a rencontrées après sa grave blessure au genou.

Visiblement très émue, elle a déclaré : « Je me souviens des moments où ma jambe m'a trahie, quand j'ai réappris à marcher, à courir et à frapper dans un ballon. »

La joueuse de 32 ans a également rendu hommage à ses anciennes coéquipières du Barça, avec lesquelles elle a remporté le titre de champion d'Espagne, la Coupe de la Reine, la Supercoupe d'Espagne et la Ligue des champions la saison dernière, et ces propos personnels et sportifs ont rendu la critique d'Adil Rami d'autant plus controversée.