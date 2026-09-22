Cela aurait dû être l'image historique du jour, la première poignée de main entre Hansi Flick et José Mourinho en tant qu'adversaires dans le Clásico, mais le Portugais a décidé de s'éclipser à la dernière minute.

Lors d'une réunion que tout le monde attendait dans la cité du football de Las Rozas, l'entraîneur du Barça était présent, tout comme Diego Simeone, mais l'entraîneur du Real Madrid a brillé par son absence, laissant derrière lui une nouvelle tempête de polémique et une réponse ferme de l'entraîneur de l'Atlético.

Une absence surprise qui reporte la première rencontre

Hansi Flick a assisté ce mardi à la réunion annuelle des entraîneurs de première et de deuxième division au siège de la Fédération espagnole de football, selon "Mundo Deportivo", une réunion qui constitue une tribune annuelle permettant aux entraîneurs d'exprimer leurs griefs et leurs inquiétudes.

Cette rencontre devait être la toute première entre Flick et Mourinho, mais l'entraîneur du Real Madrid ne s'est pas présenté en raison de ce qui a été présenté comme un "conflit d'agenda", privant tout le monde de la scène tant attendue.

Simeone répond aux accusations sur l'arbitrage

Diego Simeone a assisté à la réunion quelques jours après sa victoire dans le derby de Madrid, et il a pris ses distances avec les critiques acerbes que Mourinho avait adressées à l'arbitrage.

L'entraîneur portugais avait déposé une longue plainte contre l'arbitre Ortiz Arias, accompagnée d'images de deux incidents controversés lors du derby, ce qui lui a valu un feu nourri de critiques, un élément qui laisse penser que l'entraîneur portugais s'est tenu à l'écart de la réunion pour éviter la confrontation.

La réponse de Simeone a été catégorique : "Nous respectons les opinions de tous, mais nous devons nous rappeler que Flick, Mourinho, Pellegrini et Simeone jouissent d'un statut particulier, avec une grande exposition médiatique en tant qu'entraîneurs, et nous devons être prudents dans nos propos."

Un forum des griefs et des salaires

Ces réunions ont toujours constitué une plateforme essentielle pour les entraîneurs. Au cours des années précédentes, ils y ont exposé les cas de collègues qui n'avaient pas été payés par leurs clubs, tandis que le débat ouvert avec les arbitres reste un sujet récurrent, le forum permettant aux entraîneurs de poser des questions et aux arbitres d'y répondre afin de rapprocher les points de vue.

La nouvelle date : le 25 octobre

La première véritable rencontre entre Flick et Mourinho est reportée au 25 octobre, date du premier Clásico de la saison au Camp Nou, qui sera le cinquième match depuis la reprise du championnat.

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Sur le terrain, les deux entraîneurs ne se sont affrontés qu'une seule fois, lors de la saison 2019/2020, quand le Bayern Munich dirigé par Flick avait battu Tottenham dirigé par Mourinho sur le score de 3-1 lors du dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions.