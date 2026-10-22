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Khvicha Kvaratskhelia s’est dit dévasté après avoir subi une grave blessure au genou lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Barcelone en Ligue des champions. L’ailier géorgien devra suivre une rééducation éprouvante, tandis que le club français devra également composer, dans les semaines à venir, avec les absences d’Ousmane Dembele et de Marquinhos, deux joueurs clés eux aussi blessés.

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Un coup dur dévastateur en Europe

Le joueur de 25 ans a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match de mardi contre Barcelone. Après un choc avec le jeune joueur du Barça Xavi Espart à la 59e minute, Kvaratskhelia a dû être aidé pour quitter le terrain.

Le PSG a depuis annoncé que l’international géorgien serait opéré dans les prochains jours. La convalescence après une reconstruction du ligament croisé antérieur dure généralement au moins neuf mois, ce qui écarte de fait l’ailier pour le reste de la saison 2026-27.

« Pourquoi moi ? »

Sur Instagram, Kvaratskhelia a fait part à ses supporters de sa frustration face à ce coup d’arrêt qui bouleverse sa carrière. L’attaquant s’est interrogé sur la cruauté de cette blessure, alors qu’il se sentait physiquement prêt pour ce rendez-vous européen à fort enjeu.

« Avant chaque match, je demandais à Dieu de me laisser quitter le terrain en bonne santé, mais en vain, a écrit Kvaratskhelia. Peu de temps s’est écoulé, pourtant une question tourne sans cesse dans ma tête : pourquoi moi ? Je n’ai jamais ménagé mes efforts.

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Je m’étais probablement préparé pour ce match mieux que pour tout autre. Je pensais être prêt à tout, mais pas à ça. »

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La promesse de revenir plus fort

Malgré la longue convalescence qui l’attend, Kvaratskhelia s’est immédiatement tourné vers la difficile rééducation à venir. L’ailier est déterminé à répondre au soutien indéfectible des supporters parisiens.

« Je comprends que Dieu m’a choisi et, si cela a permis de protéger les autres joueurs sur le terrain, je suis prêt à traverser les prochains mois dans le travail, la douleur et les larmes, a-t-il ajouté sur les réseaux sociaux. Je sais que je dois revenir plus fort pour les miens, qui me soutiennent toujours. Je ne vous décevrai pas, je vous promets de ne pas perdre une seule seconde. Merci à tous pour votre soutien, à bientôt. »

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La longue absence de l’ancien joueur phare de Naples alourdit le bilan des blessures après la victoire contre Barcelone. Dembele, tenant du Ballon d’Or, n’est resté sur le terrain que 19 minutes avant d’être touché à la cuisse gauche, tandis que le capitaine Marquinhos a été victime d’un problème à la cuisse droite. Les deux joueurs seront indisponibles pendant quelques semaines.

La domination nationale à l’épreuve

Getty Images

En battant Barcelone 4-2, le PSG a conforté sa première place dans la phase de ligue de la Ligue des champions. Mais la profondeur de son effectif va désormais être sérieusement mise à l’épreuve sur la scène nationale. Le champion d’Europe en titre se déplace dimanche chez Lyon, actuel leader de Ligue 1, pour un choc crucial au sommet du classement.

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Aborder cette rencontre majeure sans trois titulaires essentiels représente un défi de taille. Le club parisien doit rapidement réorganiser son attaque pour compenser les absences conjuguées de Kvaratskhelia et Dembele, tout en remaniant sa défense pour pallier celle de son capitaine brésilien.