Le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, la star du Paris Saint-Germain, a adressé un message émouvant à ses supporters, après avoir subi une grave blessure lors de la confrontation face à Barcelone en Ligue des champions, affirmant être prêt à entamer son parcours de guérison avec toute la douleur et les larmes qu'il comporte, et promettant de revenir plus fort qu'auparavant.

Kvaratskhelia a publié son message sur son compte Instagram, évoquant le choc qu'il traverse après cette blessure qui l'éloignera des terrains pour une longue période, et soulignant qu'il se préparait toujours aux matches en priant Dieu de quitter le terrain sain et sauf.

La star géorgienne a déclaré dans son message : « Peu de temps s'est écoulé, mais une question continue de tourner dans ma tête : pourquoi moi en particulier ? Je n'ai jamais rien négligé pour ce sport, et je m'étais peut-être préparé pour ce match de la meilleure manière de ma vie. Je pensais être prêt à tout, mais je n'étais pas prêt à cela. »

Kvaratskhelia a ajouté qu'il commençait à accepter ce qui s'était passé comme un destin divin, expliquant : « Je sais que Dieu m'a choisi pour cette épreuve, et si par cela j'ai protégé d'autres joueurs qui étaient sur le terrain, alors je suis prêt à passer ces mois dans le travail, la douleur et les larmes. »

Le Paris Saint-Germain avait annoncé que Kvaratskhelia souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, lors de la confrontation face à Barcelone en Ligue des champions, une blessure qui nécessitera une intervention chirurgicale dans les prochains jours.

Le club français a reçu un coup dur avec la perte de l'un de ses principaux éléments offensifs, alors que les compétitions de la saison se poursuivent sur les plans national et européen, tandis que le joueur attend une longue phase de soins et de rééducation avant de retrouver les terrains.

Une promesse de revenir plus fort

Malgré la difficulté de la situation, Kvaratskhelia a tenu à adresser un message rassurant à ses supporters, promettant de ne pas abandonner durant son absence et affirmant que son objectif est de revenir plus fort.

Il a déclaré : « Je sais que je dois revenir plus fort qu'avant, pour mes supporters qui sont toujours à mes côtés. Je ne vous décevrai pas, je vous le promets, et je ne ménagerai aucun effort, pas même un instant. »

La star du Paris Saint-Germain a conclu son message en remerciant tous ceux qui l'ont soutenu après sa blessure, en disant : « Merci à tous pour votre soutien, à bientôt. »







