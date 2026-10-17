Manuel Neuer souffre toujours d’une blessure au pied, contractée après sa grosse erreur lors du dernier match de Bundesliga à Augsbourg (2-2).

Ce n’est pas une grande surprise, puisque Neuer avait déjà manqué le dernier entraînement vendredi. « Je ne veux pas jouer au médecin », avait expliqué l’entraîneur Vincent Kompany : « C’est au pied, pas à la cuisse ni à l’épaule. Cela ne devrait pas durer longtemps. Demain ou la semaine prochaine ? Nous verrons. Il doit d’abord se sentir mieux et s’entraîner quand il le pourra. Cette période sera alors derrière nous. »

Combien de fois Jonas Urbig a-t-il déjà gardé le but du Bayern en 2026/2027 ?

Comme à Stavanger, Neuer sera de nouveau remplacé par Jonas Urbig contre Leipzig. Ce match sera déjà la sixième apparition d’Urbig avec le Bayern cette saison, toutes compétitions confondues. Ce sera un match de plus que Neuer jusqu’à présent.

Après les erreurs lourdes de conséquences de Neuer à Augsbourg, les médias avaient déjà commencé à débattre d’un remplacement anticipé de Neuer par Urbig comme gardien titulaire du Bayern. En principe, Urbig ne doit prendre la relève qu’après la saison, lorsque Neuer devrait probablement mettre un terme à sa carrière.

La direction du club a ensuite clairement affiché son soutien à Neuer et jugé quasiment exclu un changement de gardien en cours de saison. Il est toutefois clairement convenu qu’Urbig doit jouer régulièrement cette saison.

Dans le même temps, des spéculations ont déjà émergé selon lesquelles Neuer pourrait, une fois rétabli, insister pour disputer autant de matches que possible.

FC Bayern Munich - RB Leipzig : les compositions d’équipe

FC Bayern : Urbig – Laimer, Upamecano, Kim, Brown – Kimmich, Pavlovic – Olise, Saibari, Diaz – Kane

RB Leipzig : Vandevoordt – Raum, Lukeba, Orbán, Klostermann – El Aynaoui, Banzuzi – Nusa, Reitz, Gruda – Nkunku