Pourquoi Manchester United a préféré Rangnick à Valverde et Favre pour assurer l'intérim ?

Peu avant 9h30 le 10 mars, il était clair que de grandes nouvelles allaient sortir de Manchester United. À midi, il a été confirmé que le club avait engagé son premier directeur du football. Parmi tous les noms qui avaient été liés à la nomination inaugurale, l'homme qui a pris le poste n'avait pas vraiment été mentionné. John Murtough était relativement inconnu en dehors des murs d'Old Trafford et de Carrington.

Manchester United : les premiers mots de Ralf Rangnick

Les recherches Google sur son nom ont explosé dans les heures qui ont suivi sa nomination. Et si les supporters qui assistent aux matchs ne connaissaient rien de Murtough - ni de son parcours au sein du club - des personnes clés d'autres clubs avaient déjà fait sa connaissance. Depuis la saison 2018-19, Murtough a fait le tour de l'Europe pour se présenter à des personnalités du football. C'est ainsi qu'il a rencontré pour la première fois Ralf Rangnick au RB Leipzig.

L'impact de Murtough

Les deux hommes se sont bien entendus et cela a facilité les négociations lorsque Manchester United a pris contact avec l'homme de 63 ans au sujet du poste de manager intérimaire le week-end dernier. Après avoir pris la décision de licencier Ole Gunnar Solskjaer le samedi soir après la défaite en Premier League contre Watford, la conversation a porté sur une liste de managers susceptibles d'assurer l'intérim.

Il a été jugé peu probable que le club puisse obtenir son premier choix, une nomination permanente à mi-chemin de la saison. Un entraîneur expérimenté pour les accompagner jusqu'à la fin de la campagne actuelle avant de faire appel à quelqu'un d'autre était donc l'option la plus appropriée. Il est entendu qu'il y avait une liste restreinte de cinq noms pour le poste intérimaire, et des conversations, dirigées par Murtough et le directeur technique Darren Fletcher, ont eu lieu avec Ernesto Valverde et Lucien Favre. Rangnick, cependant, était en tête de leur liste.

Manchester United : Keane et Carragher se disputent sur le rôle de Cristiano Ronaldo

Parmi les cinq candidats, dont Julen Lopetegui, l'entraîneur du FC Séville, il y avait "deux ou trois très bonnes" options, selon les sources, mais Rangnick s'est distingué au cours de l'entretien. Le conseil d'administration de Manchester United a été impressionné par les plans clairs de Rangnick sur la façon de sortir l'équipe du marasme dans lequel elle s'est retrouvée. L'Allemand a été convaincu d'accepter le rôle après que des conversations aient eu lieu pour lui donner un poste de consultant pendant deux ans, une fois que son contrat de manager intérimaire aura pris fin cet été.

Il est entendu que dimanche, il avait des réserves initiales sur le fait de quitter le Lokomotiv Moscou, où on le disait heureux, pour venir occuper un poste temporaire. Cependant, l'opportunité de s'impliquer en coulisses a séduit l'ancien entraîneur d'Hoffenheim. Des sources indiquent que c'est Ed Woodward qui a poussé pour ce rôle de consultant, car il pense que les "connaissances et l'expérience incroyables" de Ralf Rangnick seront essentielles pour aider les membres du conseil d'administration.

Rangnick a fait la différence lors de son entretien

On s'attend toujours à ce que Woodward quitte officiellement son poste de vice-président exécutif à la fin de cette année, mais il est possible qu'il soit lui aussi disponible en tant que conseiller. On s'attend à ce que Richard Arnold, actuel directeur général du groupe, prenne la relève de Woodward, mais il n'a pas de formation en football et on espère que les connaissances approfondies de Rangnick en la matière seront extrêmement utiles. On s'attend à ce que Rangnick soit impliqué dans les conversations qui ont lieu pour savoir qui devrait le remplacer en tant que manager permanent, Mauricio Pochettino étant le premier choix actuel. Mais pour l'instant, son seul objectif est d'améliorer les choses sur le terrain.

La décision de Michael Carrick de mettre sur le banc Cristiano Ronaldo contre Chelsea dimanche dernier a fait penser que Rangnick avait déjà une influence. Carrick, et des sources du club, ont nié que ce soit le cas et la suggestion que Rangnick donnait des conseils à Fletcher par le biais d'une oreillette a également été écartée. Fletcher communiquait en fait avec des analystes assis plus haut dans la tribune de Stamford Bridge. Rangnick devrait emmener avec lui un "petit nombre" de ses propres collaborateurs, mais le noyau dur du staff restera le même.

L'article continue ci-dessous

Carrick, Kieran McKenna et Mike Phelan devraient tous rester dans leurs fonctions, Carrick continuant à diriger l'équipe jusqu'à ce que le permis de travail de Rangnick soit approuvé par le gouvernement britannique. Ce ne sera pas avant que Manchester United affronte Arsenal à Old Trafford jeudi soir, comme l'a confirmé le club. Les fans vont cependant toujours devoir attendre un peu pour voir l'impact des plans et des philosophies qu'il a impressionnés lors de son interview. Sur le papier, il est le candidat idéal pour ramener l'équipe là où elle veut être. Maintenant, il doit le mettre en pratique.