Pourquoi Manchester City ne regrette pas d'avoir raté Lionel Messi

Lorsque le sextuple Ballon d'Or a finalement quitté Barcelone après 21 ans, les champions de Premier League étaient déjà passés à d'autres objectifs.

Il y avait toujours le sentiment à Manchester City que si Lionel Messi quittait un jour le FC Barcelone, il finirait à l'Etihad Stadium. Hormis la météo, tout était en place pour qu'il retrouve une part de sa chère Catalogne à Manchester : une équipe à la hauteur de son ambition, un salaire à la hauteur de ses attentes et, surtout, un entraîneur qui avait auparavant tiré le meilleur de son talent unique. Il y avait même l'allure d'un environnement moins pressurisé, du genre qui permet à Pep Guardiola d'aller dîner dans son restaurant du centre-ville sans être harcelé par les supporters.

Pourtant, lorsque le départ de Lionel Messi au Barca a été confirmé lors d'une conférence de presse dans laquelle il a fini en larmes, Manchester City n'était plus intéressé par la signature du sextuple vainqueur du Ballon d'Or. Une annonce aussi étonnante aurait pu plonger les plans de transfert d'été de City dans le chaos, mais plutôt que de se démener pour mettre en place un package pour Messi, ils ont scellé un transfert record en Premier League de 117 millions d'euros pour Jack Grealish avec la perspective de faire au moins un autre gros coup cet été.

Le maillot n°10, laissé vacant par Sergio Aguero à la suite de son départ au Camp Nou, a été remis à Grealish – même à la surprise de l'international anglais – sans aucune suggestion de le retenir pour quelqu'un d'autre. Manchester City avait laissé tomber son rêve de construire autour de la signature de la superstar ultime et s'en tenait aux plans soigneusement élaborés qu'ils avaient mis en place pour cet été. "Nous étions convaincus par Grealish et convaincus que Leo resterait au Barça", a déclaré Guardiola lors de sa première conférence de presse de la saison. "Pour le moment, il n'est pas dans nos pensées."

Il y a tout juste un an, c'était une toute autre histoire. Messi voulait quitter le Barça et croyant que cela pouvait arriver, City était en tête de la file d'attente pour sa signature. Mais l'Argentin a révélé dans une interview bouleversante avec Goal que malgré le sentiment d'avoir été trahi par le président blaugrana de l'époque, Josep Maria Bartomeu, il allait rester au Camp Nou en raison de sa réticence à s'impliquer dans un différend juridique avec le club qu'il a rejoint en tant qu'adolescent à 13 ans.

Cette fois-ci, Messi voulait rester et a été choqué lorsqu'un accord n'a pas pu être conclu en raison des problèmes financiers du Barça, ce qui a incité la recherche soudaine d'un nouveau club. Le Paris Saint-Germain s'est rapidement manifesté mais était sans la concurrence du club anglais. À l'approche de l'hiver 2020, City avait envisagé un mouvement pour le joueur de 34 ans, son avenir étant incertain alors que son contrat controversé entrait dans ses six derniers mois.

Les élections présidentielles ont changé le paysage au Barça, avec Joan Laporta, qui était en charge de la période la plus réussie de l'histoire du club, votée par les membres du club, suscitant un nouvel espoir parmi les fans et les joueurs. Notamment, Messi a exprimé son propre vote – un geste qui suggérait qu'il resterait au club si son candidat préféré gagnait. À ce stade, la hiérarchie de City, y compris les anciens dirigeants du Barça Ferran Soriano et Txiki Begiristain, ne doutaient plus que Messi terminerait sa carrière en Europe en Catalogne, en particulier sans aucun encouragement de la part de l'entourage de Messi.

Avec un été important à venir, ils ont décidé de ne plus être son option de repli pour se concentrer sur d'autres cibles de transfert. Sergio Aguero, le plus grand buteur de l'histoire du club cityzen, avait annoncé fin mars qu'il quitterait le club après une décennie de bons et loyaux services. Bien que la dernière saison d'Aguero ait été anéantie par des blessures et le Covid, le remplacement de l'attaquant est devenu la priorité absolue du club. Et City savait que ce ne serait pas facile.

Aguero avait marqué 23 buts ou plus au cours de huit des neuf saisons précédentes et tandis que Manchester City a survécu et prospéré en jouant avec un faux neuf lors du triomphe du titre de Premier League la saison dernière, leur nombre de buts était le plus bas depuis la première année de Guardiola sur le banc de touche. L'inquiétude maintenant est que le mercato se fermera sans que City n'ait réussi à faire venir un avant-centre de classe mondiale pour mener son attaque lors de la saison 2021-2022.

Erling Haaland était une cible jusqu'à ce que le Borussia Dortmund ait exclu de faire des affaires à moins qu'il ne reçoive une somme extraordinaire, alors qu'essayer d'éloigner Harry Kane de Tottenham s'avère sans surprise difficile. Pourtant, malgré les difficultés de City, ils n'ont jamais sérieusement envisagé de signer Messi pour ajouter un buteur à leur attaque. Guardiola voulait Grealish avant la fin de la saison dernière et, après avoir ajouté l'ancien homme d'Aston Villa à une équipe qui comprenait déjà pléthore de joueurs techniquement doués tels que Kevin De Bruyne, Phil Foden, Ilkay Gundogan et Raheem Sterling, il a été estimé que les compétences de Messi n'étaient plus nécessaires.

Un avant-centre qui peut marquer 30 buts et mener l'attaque était primordial. Messi est peut-être toujours le footballeur le plus talentueux du monde à 34 ans, mais il n'est pas ce qu'il faut en ce moment. Guardiola se prépare pour l'avenir, avec Grealish et Foden prêts à devenir des superstars, tandis que le meneur de jeu hors pair, Kevin De Bruyne reste déterminé à mener Manchester City à la gloire en Ligue des champions.

Le directeur général Soriano avait déclaré qu'ils « ouvriraient grand les portes » si Messi était disponible en 2016, mais, finalement, elles sont restées fermées lorsque l'arrivée de l'Argentin est devenue une possibilité. Lionel Messi a toujours été une signature de rêve pour Manchester City, mais le moment n'a tout simplement jamais été bon pour que cela devienne une réalité.