La Fédération française de football a récemment annoncé la nomination de la légende Zinédine Zidane comme nouveau sélectionneur de l'équipe de France, en remplacement de Didier Deschamps, qui a mis un terme à sa mission avec les Bleus après 14 ans à la tête du staff technique.

La nomination de Zidane a coïncidé avec une vive polémique médiatique, après que certains articles de presse ont mis en lumière sa religion musulmane, ce que des observateurs ont considéré comme une forme de discrimination dans le traitement réservé au nouveau sélectionneur.

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Abdelkader Lahmar, député français du parti La France insoumise et maire de la ville de Vaulx-en-Velin, a critiqué cette polémique sur la plateforme X, s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles la question de la religion est soulevée lorsqu'il s'agit de Zidane, alors que cette même question n'a pas été posée lors de la nomination des précédents sélectionneurs de l'équipe de France.

Lahmar a déclaré : « Nous n'avons jamais posé la question de la religion à Didier Deschamps, Laurent Blanc, Raymond Domenech, Jacques Santini, Roger Lemerre ou Aimé Jacquet lors de leur nomination. Alors pourquoi cette question est-elle posée à Zidane, alors qu'il n'a même pas pris ses fonctions depuis 24 heures ? »

Âgé de 54 ans, Zidane fait son retour à la tête de l'équipe de France après une longue absence des bancs de touche, depuis son départ du Real Madrid en 2021.



