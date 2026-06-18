Après la première rencontre de groupe face à l’Algérie, Lionel Messi s’est distingué non seulement par un triplé retentissant, mais aussi par une faute litigieuse sur Aïssa Mandi. L’arbitre Bas Nijhuis analyse cette action dans l’émission « Vandaag Inside Oranje ».

Pour lui, l’Argentin aurait dû être sanctionné. « Quand on voit ça, on se dit : c’est tout simplement un carton rouge, non ? », lance Nijhuis, ajoutant qu’aux Pays-Bas comme à l’UEFA, l’action aurait été jugée de la même manière.

L’arbitre de 49 ans s’interroge à voix haute sur la raison pour laquelle Messi a pu rester sur la pelouse sans même écoper d’un carton jaune. « Il n’a même pas pris jaune, non ? Il a juste sifflé une faute. »

Pour lui, le VAR aurait dû intervenir : « En tant que VAR, on peut demander à l’arbitre de revoir l’action pour au moins sortir le jaune. Là, on ne fait rien. »

Pourtant, il tente d’expliquer ce choix en invoquant les règles de l’UEFA, où le concept de « brutalité » joue un rôle central.

« À la FIFA, on dit qu’un carton rouge ne doit être sorti que s’il s’agit vraiment d’une faute rouge. Je pense que c’est ce qu’ils se sont dit : “Il n’y a pas assez de brutalité là-dedans” », poursuit-il.

« Au regard de la règle, la FIFA peut se dédouaner en affirmant : “Ce n’est pas de la brutalité. Il tire rapidement l’adversaire en arrière sans se lancer pleinement” », analyse Nijhuis en évoquant le raisonnement possible de l’instance mondiale.

« Je ne suis pas d’accord. Aux Pays-Bas – et Van Meenen, notre responsable des arbitres, partage cet avis – nous aimerions que le bouton soit pressé et que l’on dise : “Viens ici un instant”. C’est mon sentiment. J’ai été assez surpris. »