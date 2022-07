Pourquoi les stars du Real Madrid portent-elles des masques futuristes à l'entraînement ?

Le préparateur physique des Merengue, Antonio Pintus, a mis au point une routine d'entraînement unique pour la préparation de la pré-saison.

Les joueurs du Real Madrid ont été vus en train de sprinter avec des masques futuristes sur le visage lors de leur retour à l'entraînement de pré-saison à leur base de Valdebebas, mais à quoi servent-ils ? GOAL vous donne les détails. Vinicius Junior et David Alaba ont tous été vus en train d'effectuer des exercices de conditionnement et de charge de travail avec de lourds masques sur le visage, selon les instructions d'Antonio Pintus, le préparateur physique des Merengue

Le célèbre préparateur physique italien a élaboré des plans très poussés pour les troupes de Carlo Ancelotti afin qu'elles puissent se battre dans toutes les compétitions jusqu'au bout d'une saison très chargée, avec la Coupe du monde en novembre, sans trop de difficultés en restant dans la meilleure forme physique possible.

Pourquoi les joueurs du Real Madrid portent-ils des masques à l'entraînement ?

Les masques, qui ont été comparés à celui porté par Bane dans le film à succès de 2012 Batman The Dark Knight Rises, sont principalement utilisés pour simuler les effets de l'entraînement en altitude. Les résultats des tests aideront Pintus à élaborer un plan d'entraînement adapté à chaque individu en fonction de ses besoins.

L'entraîneur madrilène est connu pour ses méthodes d'entraînement et de remise en forme révolutionnaires, qui visent à faire ressortir le meilleur de ses joueurs. Ce n'est pas la première fois qu'il utilise ces masques élaborés à l'entraînement. Pendant la pré-saison 2021, il a utilisé les mêmes accessoires pour pousser les joueurs à aller plus loin. Même en janvier 2022, avant leur match de Coupe du Roi contre l'Athletic Club, les joueurs madrilènes ont été soumis à des tests de condition physique similaires tout en portant un masque et un sac à dos.

Qu'a dit Pintus à propos de l'utilisation de masques par l'équipe du Real Madrid ?

Pintus a expliqué le fonctionnement de ce test de fitness unique dans une interview accordée à Real Madrid TV : "Le test est effectué à l'aide d'un masque avec un système de couche 5. Il ne s'agit certainement pas d'un entraînement en hypoxie. C'est un test conçu pour connaître les seuils aérobies et anaérobies des joueurs et leur puissance actuelle".

Nobody cared who I was until I put on the mask 😈 pic.twitter.com/k1j4sUkDaA — GOAL (@goal) July 15, 2022

"Le masque fonctionne pour analyser l'oxygène et les hydrates de carbone. Nous devons connaître le pourcentage de l'un et de l'autre afin de déterminer l'état actuel du joueur", a conclu Pintus. L'entraîneur madrilène poursuit : "Le résultat permet de personnaliser ou du moins de donner une certaine direction au travail que l'équipe effectue. L'entraînement de pré-saison est basé sur une base aérobique de longues courses qui est ensuite utilisée main dans la main avec la direction et l'objectif de courses plus courtes et plus rapides."

Quel est le plan d'entraînement de Pintus pour le Real Madrid avant la Coupe du monde ?

La saison 2022-2023 sera unique en son genre en raison de la Coupe du Monde de la FIFA qui débutera le 21 novembre 2022. Le Real Madrid compte une quinzaine de joueurs qui pourraient se rendre au Qatar pour l'événement majeur, tandis que le reste de l'équipe continuera à s'entraîner à Valdebebas. Pintus a élaboré des plans d'entraînement distincts, car les deux groupes de joueurs auront besoin d'une approche de la condition physique très différente l'un de l'autre.

"L'interruption de l'entraînement en novembre en raison de la Coupe du monde sera bénéfique pour moi car nous pourrons faire une autre pré-saison et travailler un peu plus pour les joueurs qui resteront sur place", a-t-il déclaré. "Ce sera différent pour les joueurs qui vont à la Coupe du monde. Ils devront se reposer à cent pour cent à leur retour, puis reprendre le travail progressivement. Ce sera complètement différent pour les deux groupes."