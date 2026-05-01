Pourquoi les sélections nationales de football des États-Unis sont-elles surnommées USMNT et USWNT ?

On entend souvent parler de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) et de l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT).

Pourtant, si vous parcourez les réseaux sociaux ou consultez les comptes rendus de matchs sur GOAL, vous ne verrez pas seulement « USA ». Vous verrez « USMNT » et « USWNT ».

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur sol américain, tous les regards sont tournés vers les Stars and Stripes.

Pourquoi les sélections américaines de football s’appellent-elles USMNT et USWNT ?

Voici un décryptage express pour comprendre pourquoi ces acronymes s’imposent dans les conversations et ce que vous devez savoir alors que le monde entier se tourne vers les États-Unis.

La raison la plus pragmatique est l’efficacité linguistique.

Dans un univers où les commentaires s’enchaînent à toute allure et où les caractères sont comptés, aligner les dix syllabes de « équipe nationale masculine des États-Unis » relève du marathon.

Imaginez les commentateurs devant prononcer « l’équipe nationale masculine des États-Unis » ou les journalistes devant mentionner « l’équipe nationale féminine des États-Unis » à chaque phrase : peu pratique, non ?

Chaque sélection possède certes son propre acronyme, mais on entend rarement quelqu’un parler de « SNT » pour l’« équipe nationale espagnole », la popularité du football local expliquant en partie cette exception. De même, « équipe nationale italienne » se dit presque aussi rapidement.

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La distinction entre équipes masculines et féminines

Contrairement à de nombreux pays où l’équipe nationale désignait historiquement l’équipe masculine par défaut, le paysage américain est unique. L’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) n’est pas simplement un programme secondaire : elle a remporté quatre fois la Coupe du monde et fait figure de référence absolue dans ce sport.

Aux États-Unis, on ne peut donc pas se contenter de dire « l’équipe nationale » en supposant que tout le monde sait de laquelle on parle.

Depuis l’accord historique sur l’égalité salariale, la Fédération américaine de football (U.S. Soccer) a adopté une stratégie de marque intitulée « One Nation. One Team. ». Cette formule met en avant les deux équipes nationales de manière symétrique et les traite sur un pied d’égalité.

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Pourquoi « US » et non « America » ?

Si le pays est souvent appelé « America », la FIFA reconnaît plus de 50 nations membres sur le territoire américain.

Au sein de la CONCACAF (Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes), l’abréviation « US » garantit donc une précision géographique indispensable.

Alors que les États-Unis coorganisent la Coupe du monde 2026 avec le Mexique et le Canada, préserver cette identité précise est essentiel pour éviter toute confusion régionale.

Quels sont les surnoms de l'USMNT et de l'USWNT ?

Les Stars and Stripes : le surnom par excellence des deux équipes. Les maillots 2026, récemment dévoilés par Nike, s’inspirent fortement de cette nostalgie, avec un maillot domicile « Stripes » et un maillot extérieur « Stars » qui font référence aux designs emblématiques de 1994.

le surnom par excellence des deux équipes. Les maillots 2026, récemment dévoilés par Nike, s’inspirent fortement de cette nostalgie, avec un maillot domicile « Stripes » et un maillot extérieur « Stars » qui font référence aux designs emblématiques de 1994. Les Yanks : ce surnom est plus souvent employé par les supporters visiteurs ou les journalistes internationaux ; sur place, il est considéré comme un peu démodé.

ce surnom est plus souvent employé par les supporters visiteurs ou les journalistes internationaux ; sur place, il est considéré comme un peu démodé. Les Gals / Les Nats : vous pourrez les entendre dans les cercles de fans les plus fervents, mais ils n’ont pas acquis le même statut que les acronymes.

Un lien avec les TMNT ?

Si ces acronymes constituent l’abréviation « officielle », les deux équipes possèdent aussi des surnoms plus évocateurs.

Les fans des Tortues Ninja (TMNT) en Amérique et ailleurs pourraient voir un rapprochement avec cet acronyme, mais rien ne prouve que TMNT ait influencé le choix du nom de l’équipe nationale masculine des États-Unis, l’USMNT. La ressemblance est sans doute fortuite.