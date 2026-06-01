On entend souvent parler de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) et de l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT).

Pourtant, si vous parcourez les réseaux sociaux ou consultez les comptes rendus de matchs sur GOAL, vous ne verrez pas seulement « USA ». Vous lirez « USMNT » et « USWNT ».

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur le sol américain, tous les regards sont tournés vers les Stars and Stripes.

Pourquoi les sélections américaines de football s’appellent-elles USMNT et USWNT ?

Voici un décryptage express pour comprendre pourquoi ces acronymes s’imposent dans les conversations et ce que vous devez savoir alors que le monde entier se rend aux États-Unis.

La raison principale est l’efficacité linguistique.

Dans un univers où les commentaires s’enchaînent à toute allure et où les caractères sont comptés, aligner les dix syllabes de « équipe nationale masculine des États-Unis » reviendrait à courir un véritable marathon.

Imaginez les commentateurs devant prononcer « l’équipe nationale masculine des États-Unis » ou les journalistes devant mentionner « l’équipe nationale féminine des États-Unis » à chaque phrase : peu pratique, non ?

Bien sûr, chaque sélection possède son propre acronyme. Toutefois, on entend rarement quelqu’un parler de « SNT » pour l’« équipe nationale espagnole », la popularité du football local expliquant en partie cette exception. De même, « équipe nationale italienne » reste tout à fait prononçable.

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La distinction entre équipes masculines et féminines

Contrairement à de nombreux pays où l’équipe nationale désignait historiquement l’équipe masculine par défaut, le contexte américain est unique. L’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) n’est pas simplement un programme secondaire : elle a remporté quatre fois la Coupe du monde et fait figure de référence dans ce sport.

Aux États-Unis, il est impossible d’évoquer « l’équipe nationale » sans préciser laquelle.

Depuis l’accord historique sur l’égalité salariale, la Fédération américaine de football a adopté la stratégie de marque « One Nation. One Team. » (« Une nation. Une équipe. »). Les acronymes permettent ainsi de mettre en valeur les deux équipes sur un pied d’égalité.

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Pourquoi « US » et non « America » ?

Bien que le pays soit souvent appelé « America », la FIFA reconnaît plus de 50 nations membres à travers les Amériques.

Au sein de la CONCACAF (Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes), l’abréviation « US » garantit donc une précision géographique indispensable.

Alors que les États-Unis coorganisent la Coupe du monde 2026 avec le Mexique et le Canada, préserver cette identité précise est essentiel pour éviter toute confusion régionale.

Quels sont les surnoms de l’USMNT et de l’USWNT ?

Les Stars and Stripes : le surnom par excellence des deux équipes. Les maillots 2026, récemment dévoilés par Nike, s’inspirent largement de cette nostalgie, avec un maillot domicile « Stripes » et un maillot extérieur « Stars » qui font référence aux designs emblématiques de 1994.

le surnom par excellence des deux équipes. Les maillots 2026, récemment dévoilés par Nike, s’inspirent largement de cette nostalgie, avec un maillot domicile « Stripes » et un maillot extérieur « Stars » qui font référence aux designs emblématiques de 1994. Les Yanks : ce surnom est plus souvent employé par les supporters visiteurs ou les journalistes internationaux ; sur place, il est considéré comme un peu démodé.

ce surnom est plus souvent employé par les supporters visiteurs ou les journalistes internationaux ; sur place, il est considéré comme un peu démodé. Les Gals / Les Nats : on les entend parfois dans les cercles de fans les plus fervents, mais ils n’ont pas acquis la même notoriété que les acronymes.

Un lien avec les TMNT ?

Si ces acronymes constituent l’abréviation « officielle », les deux équipes possèdent aussi des surnoms plus évocateurs.

Les fans des Tortues Ninja (TMNT) en Amérique et ailleurs pourraient y voir une similitude, mais rien n’indique que cet acronyme ait inspiré le nom de l’équipe nationale masculine des États-Unis, l’USMNT. Il s’agit sans doute d’une simple coïncidence.