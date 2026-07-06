Pourquoi les sélections américaines de football sont-elles désignées par les sigles « USMNT » et « USWNT » ?

L’équipe nationale masculine des États-Unis et l’équipe nationale féminine des États-Unis sont couramment désignées par les sigles « USMNT » et « USWNT ».

Si vous parcourez les réseaux sociaux ou consultez les comptes rendus de matchs sur GOAL, vous ne verrez pas simplement « USA ». Vous verrez « USMNT » et « USWNT ».

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur le sol américain, les projecteurs du monde entier sont braqués sur les Stars and Stripes.

Voici une analyse d’initié expliquant pourquoi ces acronymes dominent les discussions et ce que vous devez savoir alors que le monde entier se donne rendez-vous aux États-Unis.

Pourquoi les équipes de football des États-Unis s’appellent-elles USMNT et USWNT ?

La raison la plus pragmatique tient à l’efficacité linguistique.

Dans un univers médiatique où les commentaires s’enchaînent à toute allure et où les caractères sont comptés, aligner « l’équipe nationale masculine des États-Unis » équivaut à courir un marathon de dix syllabes.

Imaginez un commentateur devant répéter « l’équipe nationale masculine des États-Unis » ou un journaliste contraint de mentionner « l’équipe nationale féminine des États-Unis » à chaque phrase : fastidieux, non ?

Chaque sélection possède certes son propre acronyme, mais on entend rarement quelqu’un parler de « SNT » pour l’« équipe nationale espagnole », la popularité du football dans la péninsule ibérique rendant l’appellation moins nécessaire. De même, « équipe nationale italienne » n’est pas si long à prononcer.

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La distinction entre équipes masculines et féminines

Contrairement à de nombreux pays où l’équipe nationale désignait historiquement par défaut l’équipe masculine, la situation aux États-Unis est unique. L’équipe nationale féminine américaine (USWNT) n’est pas simplement un programme secondaire : elle a remporté quatre fois la Coupe du monde et fait figure de référence absolue dans ce sport.

Aux États-Unis, on ne peut donc pas se contenter de dire « l’équipe nationale » en supposant que tout le monde comprenne de laquelle il s’agit.

Depuis l’accord historique sur l’égalité salariale, la Fédération américaine de football a adopté la stratégie de marque « One Nation. One Team. » (« Une nation. Une équipe. »). Ces acronymes mettent ainsi en valeur les deux équipes de façon symétrique et équitable.

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Pourquoi « US » et non « America » ?

Bien que le pays soit souvent appelé « Amérique », la FIFA reconnaît plus de 50 nations membres sur le continent américain.

Dans le cadre des compétitions de la CONCACAF (Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes), l’usage de « US » garantit donc une précision géographique.

Alors que les États-Unis coorganisent la Coupe du monde 2026 avec le Mexique et le Canada, préserver cette identité précise est essentiel pour garantir la clarté régionale.

Quels sont les surnoms de l’USMNT et de l’USWNT ?

Les Stars and Stripes : le surnom par excellence des deux équipes. Les maillots 2026, récemment dévoilés par Nike, s’inspirent largement de cette nostalgie, avec un maillot « Stripes » à domicile et un maillot « Stars » à l’extérieur qui font référence aux designs emblématiques de 1994.

le surnom par excellence des deux équipes. Les maillots 2026, récemment dévoilés par Nike, s’inspirent largement de cette nostalgie, avec un maillot « Stripes » à domicile et un maillot « Stars » à l’extérieur qui font référence aux designs emblématiques de 1994. Les Yanks : ce surnom est surtout employé par les supporters visiteurs ou la presse internationale ; sur place, il passe pour un peu « old school ».

ce surnom est surtout employé par les supporters visiteurs ou la presse internationale ; sur place, il passe pour un peu « old school ». Les Gals / Les Nats : on les entend parfois dans les cercles de supporters les plus fervents, mais ils restent moins courants que les acronymes.

Un lien avec les TMNT ?

Bien que ces acronymes soient les abréviations officielles, les deux équipes possèdent des surnoms plus évocateurs.

Les fans des Tortues Ninja (TMNT) en Amérique et ailleurs y verront une similitude évidente, mais rien n’indique que les TMNT aient inspiré le nom de l’équipe nationale masculine des États-Unis, l’USMNT. La ressemblance est sans doute fortuite.