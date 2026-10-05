Dans un tableau qui pourra paraître étrange aux amoureux du football espagnol, le voyage de la Coupe du Roi pour la saison 2026/2027 débute ce lundi sans ses géants.

112 équipes retiendront leur souffle pour connaître leur sort au premier tour, tandis que le Barça, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad suivront le tirage au sort de loin.

La Coupe a toujours été associée à la joie en Catalogne, puisque le Barça est le roi historique de la compétition avec 32 titres, et il est impossible d'imaginer le tournoi sans son éternel rival, le Real Madrid. Mais l'absence, cette fois-ci, n'est ni un retrait ni une sanction : c'est un privilège prévu par le règlement.

Quel est le secret de cette dispense ?

Le secret réside dans la Supercoupe d'Espagne. Selon le règlement de la Fédération espagnole, les quatre équipes participant à la Supercoupe sont dispensées de disputer les tours préliminaires de la Coupe du Roi.

Les quatre places de la Supercoupe, qui a quitté cette année l'Arabie saoudite pour Istanbul après plusieurs années de présence là-bas, reviennent aux champions et vice-champions du Championnat d'Espagne et de la Coupe du Roi de la saison dernière, ce qui s'applique cette saison au Barça, au Real Madrid, à l'Atlético de Madrid et à la Real Sociedad.

Quand les grands entreront-ils en lice ?

Les quatre grands n'attendront pas longtemps. Selon le journal « Sport », ils entameront leur parcours en Coupe du Roi directement en 32es de finale, évitant ainsi les premier et deuxième tours du tournoi.

Le privilège ne s'arrête pas là, car le système garantit que leur première confrontation dans la compétition se fera face à l'une des équipes les moins bien classées encore en lice, ce qui leur offre un début théoriquement plus facile sur le chemin de la défense de leurs rêves de Coupe.







