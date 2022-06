Pourquoi les clubs de football utilisent-ils l'expression "indemnité non divulguée" dans les annonces de transfert ? Explication de la signification du terme

Imaginez que vous ne connaissiez pas le montant réel du transfert parce qu'il n'a pas été divulgué. Alors pourquoi avoir des "frais non divulgués" ?

Lorsqu'il y a un transfert dans le monde du football, et surtout d'un grand nom, la première chose que tout fan veut savoir est la somme d'argent impliquée dans le transfert. Cependant, les frais sont souvent "non divulgués". En 2013, le site Internet de la Premier League avait publié que seuls cinq des 115 transferts (sans compter les joueurs signés libres) étaient divulgués avec un quelconque chiffre officiel.

Qu'est-ce qu'une "indemnité non divulguée" dans les transferts de football ?

Lorsqu'un tel terme est utilisé, il est difficile d'évaluer s'il s'agit d'une "bonne affaire" ou d'un mauvais coup financier pour les deux parties. De plus, le rapport d'un journaliste peut sembler incomplet sans les détails monétaires du transfert. Alors, pourquoi utilise-t-on ce terme d'"indemnité non divulguée" ? GOAL en examine la signification et les raisons.

Lorsqu'il y a un transfert d'un joueur d'un club à un autre, et qu'il y a une indemnité à payer pour déclencher le transfert, on parle d'"indemnité non divulguée" lorsque les deux parties (le club vendeur et le club acheteur) conviennent que l'indemnité ne doit pas être rendue publique. Parfois, c'est le joueur ou son agent qui consentent ou plutôt ne consentent pas à ce que l'indemnité de transfert soit connue de tous.

Pourquoi les clubs utilisent-ils des "indemnitées non divulgués" dans les annonces de transfert ?

Aston Villa is delighted to announce the permanent signing of Philippe Coutinho from Barcelona for an undisclosed fee! 🙌 — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 12, 2022

Lorsque l'un des deux clubs (acheteur ou vendeur) impliqués dans le transfert ne souhaite pas révéler le montant qu'il a payé/reçu pour un joueur, il s'agit d'une "indemnité non divulguée". Une autre situation qui peut se présenter est celle où le joueur lui-même (ou son agent) ne souhaite pas que l'indemnité de transfert soit divulguée.

Certains clubs n'aiment pas divulguer le montant qu'ils estiment avoir été contraints de payer pour obtenir leur bien précieux, ce qui pourrait susciter la colère des supporters pour avoir payé aussi cher. Ou, peut-être, si le club vendeur a reçu moins que ce qu'il a payé ou attendait pour le joueur. Il y a également des raisons telles que les complications liées aux clauses supplémentaires, aux incitations, aux ajouts, au prix de vente, aux paiements échelonnés, aux bonus et autres qui viennent s'ajouter au mélange.

Quels sont les avantages des "indemnitées non divulgués" dans les transferts de football ?

L'utilisation de l'expression "indemnité non divulguée" présente plusieurs avantages pour chaque partie impliquée dans le transfert d'un joueur. Tout d'abord, un joueur peut souhaiter être protégé de la pression exercée sur lui par la seule étiquette (supposons) de transfert coûteux attachée à son nom.

Du point de vue d'un club acheteur, s'il a l'habitude de dépenser de l'argent pour recruter, il ne souhaite pas que les chiffres soient connus de tous, car cela pourrait gonfler les futurs prix demandés par les clubs vendeurs. Plus souvent qu'autrement, dans une course à la signature d'un joueur, un club acheteur peut aussi finir par payer plus que ce qui avait été initialement jugé raisonnable, alors qu'il tente de conclure l'affaire.