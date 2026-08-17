Des rapports de presse turcs ont révélé les coulisses complexes des raisons du retard dans l'annonce du transfert de l'Uruguayen Darwin Nunez à Trabzonspor, malgré l'arrivée des négociations à leurs phases finales.

Selon le site turc "61saat", le principal obstacle ne concerne pas la volonté des deux parties, mais les conditions financières auxquelles s'accroche Al-Hilal en Arabie saoudite. Le club saoudien exige en effet l'inclusion d'une clause d'achat obligatoire dans le contrat de prêt, dont la valeur oscille entre 30 et 35 millions d'euros, dans le but de récupérer une grande partie de son investissement sur l'attaquant.

Le site a souligné que les négociations se compliquent davantage en raison des arriérés dus au joueur, qui s'élèvent à 12 millions d'euros auprès d'Al-Hilal, les deux parties cherchant encore le mécanisme de règlement de ce montant et des taxes qui en découlent. Il s'agit du point qui a provoqué le report de la date d'arrivée prévue de Nunez en Turquie, qui était fixée au 15 août.





De son côté, Trabzonspor a fait preuve d'une grande souplesse, annonçant sa disposition à prendre en charge 8 millions d'euros du salaire du joueur, mais il affiche une réserve manifeste quant à l'acceptation de la clause d'achat obligatoire élevée, ce qui représente le point de désaccord essentiel qui prolonge la durée des négociations.

Malgré ces complications, le site turc affirme, citant des sources proches du club, que la volonté des deux parties demeure de finaliser l'opération, qui est entrée dans des phases avancées, dans l'attente d'un accord final sur le partage du salaire et les détails de la clause d'achat.