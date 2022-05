Erling Haaland jouera pour Manchester City la saison prochaine. Le "feuilleton" qui a impliqué plusieurs géants du continent s'est terminé de la manière attendue : avec le Norvégien dans le nord de l'Angleterre. Le Real Madrid faisait partie des prétendants et a gardé un œil sur la situation jusqu'au bout, tout comme le Bayern Munich, l'autre candidat majeur.

Haaland, un dossier trop compliqué pour les Merengue

Cependant, la vérité est que les Merengue n'ont à aucun moment entamé des négociations fermes pour Erling Haaland et pensent depuis plusieurs mois que son accord avec Manchester City était prêt en l'absence d'une signature qui a déjà eu lieu, comme le rapporte ce journal. Le Real Madrid a toujours vu trop de complications lorsqu'il s'agit de signer Haaland. Bien qu'il s'agisse d'un joueur très apprécié à Bernabéu, la vérité est que financièrement, il s'agissait d'une opération très compliquée, avec de grosses commissions en jeu et avec un salaire demandé par l'entourage du joueur qui pouvait générer un problème dans le vestiaire.

Haaland à Man City, il reste un détail à régler

De plus, l'inconfort physique constant dont l'attaquant norvégien a souffert cette année a convaincu le conseil d'administration des Merengue qu'aller le chercher cet été n'était pas la bonne décision. De plus, la priorité du Real Madrid reste Kylian Mbappé et tous les efforts sont concentrés pour conclure l'affaire une fois la saison terminée.

Un pré-accord avec City depuis février

Les dirigeants du Real Madrid se sont défait ainsi du principal avantage qu'ils avaient sur Manchester City. Il s'agit du désir de Haaland, qui n'était autre que de rejoindre les pensionnaires du Santiago Bernabeu. En ce sens, il est également vrai que la grande saison de kARIM Benzema et la possible arrivée de Mbappé l'ont fait douter de son rôle dans l'équipe, alors que Manchester sait qu'il sera le titulaire indiscutable, comme pEP Guardiola le lui a fait comprendre lors des nombreux appels qu'ils ont échangés. Mais sa priorité au départ était de porter le maillot blanc et c'est ce qu'il a dit à ses proches.

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid est sceptique quant à la signature de Erling Haaland et, selon le journaliste Jan Aage Fjørtoft, un ami de la famille du joueur, il a été informé la semaine dernière qu'il allait signer à Manchester City.

L'article continue ci-dessous

Piqué : "Mbappé est plus complet qu'Haaland"

Un pré-accord avec les "sky blues" existe depuis février et a été finalisé ces dernières heures en l'absence, pour le moment, du paiement par l'équipe anglaise de la "clause" de 75 millions au Borussia Dortmund. Tout s'est arrêté en attendant les détails de son contrat. Une fois ces derniers détails réglés on reparlera de la signature d'Erling Haaland pour la dernière fois...