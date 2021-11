Pourquoi le PSG utilise l’association pour donner du temps de jeu à ses jeunes joueurs ?

Le PSG aurait-il trouvé un moyen d’offrir l’opportunité à ses jeunes professionnels de s’aguerrir face à des adultes ? Depuis l’été 2019, le club de la capitale ne pouvait plus offrir cette option à certains de ces Titis qui ne jouent pas avec l’équipe première, notamment après la suppression de l’équipe réserve par Antero Henrique.

Depuis le début de la saison, trois éléments du centre de formation parisien ont disputé des rencontres avec l’association du club qui évolue en National 3 (cinquième division), comme les équipes B de Nice, Saint-Etienne, Rennes, Lille, Strasbourg ou Bordeaux. Une opportunité que le club aurait souhaité offrir au cours des deux saisons précédentes, qui ont finalement été perturbées et arrêtées en raison de la pandémie de Covid.

Apparus durant les matchs de préparation cet été, Nathan Bitumazala, qui a aussi fait sa première en L1 contre Clermont Foot, et Teddy Alloh ont disputé deux matchs avec la formation entraînée par Carlos de Vasconcelos. Le jeune gardien italien Denis Franchi a lui pris part à cinq rencontres et cela devrait se poursuivre tout au long de la saison.

D'autres postulants parmi les Titis ?

Pourquoi Paris a-t-il décidé de faire descendre certains de ses joueurs avec l’association ? Au cœur de l’été, la décision a été prise pour donner du temps de jeu à Denis Franchi, le jeune gardien italien du PSG arrivé dans la capitale il y a deux ans et qui alterne avec les U19 lors des matchs de Youth League.

Deux autres possibilités se sont ensuite présentées pour Teddy Alloh et Nathan Bitumazala. Après avoir connu des douleurs à une cheville ces dernières semaines, le premier ne serait pas contre l’idée de faire de nouvelles apparitions avec cette équipe. Et d’autres éléments de la jeune garde parisienne ne verraient pas non plus d’un mauvais œil cette solution.

Pour le moment rien n’a été décidé sur le fait d’y faire évoluer d’autres joueurs de manière régulière. Le club se laisse le temps d’évaluer de manière constante la progression des potentiels postulants afin de mieux juger l’intérêt de les envoyer en N3. Une décision qui ne se fait pas sans un commun accord avec Carlos de Vasconcelos, le coach de l'association, et son staff.