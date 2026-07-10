Pourquoi le père de Lamine Yamal n'a-t-il pas accompagné son fils à la Coupe du monde ?

L’absence de Mounir Nasraoui, le père de la star de l’équipe d’Espagne Lamine Yamal, dans les tribunes de la Coupe du monde 2026 a intrigué les supporters, d’autant plus que le reste de la famille a soutenu le joueur tout au long de la compétition.

Alors que les spéculations allaient bon train, le quotidien espagnol Marca a révélé des détails concernant l’état de santé du père de la pépite du FC Barcelone.

Selon le journal « El Español », qui cite des sources proches d’un ami de Mounir Nasraoui, propriétaire d’un hôtel à Mataró, le père de Lamine Yamal n’a pas pu se rendre aux États-Unis en raison de son épilepsie.

Selon cette même source, Mounir Nasraoui aurait lui-même reconnu : « Je ne sais pas si je pourrai y aller, car je souffre d’épilepsie. »

Selon cette même source, le père du joueur aurait également confié : « Je sacrifierais tout l’argent que je possède pour pouvoir progresser. »

Les longs trajets sont déconseillés dans certains cas d’épilepsie, ce qui explique l’absence du père de Lamine Yamal lors du tournoi, d’autant plus que le voyage entre l’Espagne et les États-Unis dure plusieurs heures, sans compter les déplacements répétés imposés par le calendrier des matchs de l’équipe nationale espagnole.

Au fil du tournoi, la sélection espagnole a enchaîné les déplacements entre Atlanta, Guadalajara, Dallas et Los Angeles, imposant ainsi des voyages supplémentaires particulièrement éprouvants.

Malgré l’absence de son père, Lamine Yamal a pu compter sur un soutien familial précieux : sa mère, Sheila Ibana, a assisté aux matchs depuis les tribunes, accompagnée de son frère Ken. Ce dernier a d’ailleurs suscité l’enthousiasme des supporters espagnols par sa présence constante et son enthousiasme communicatif, Il était également entouré de plusieurs amis proches ainsi que de sa compagne, Inés García, l’une de ses supportrices les plus enthousiastes durant toute la compétition.