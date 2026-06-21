Ousmane Dembélé a suscité une vive polémique en France en raison de ses performances contrastées avec la sélection nationale lors de la Coupe du monde 2026, par rapport à celles qu'il réalise avec son club, le Paris Saint-Germain.

Vainqueur de deux Ligues des champions consécutives avec le PSG et Ballon d’or en titre, l’attaquant n’a pas encore justifié son statut sur la scène internationale.

Mais, lors du premier match des Bleus face au Sénégal, l’attaquant n’a pas confirmé sa réputation et a cédé sa place à la 80e minute, tandis que son coéquipier Kylian Mbappé inscrivait un doublé pour offrir la victoire 3-1 aux siens.

Interrogé en conférence de presse, à la veille de la rencontre face à l’Irak comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes, Lucas Digne, arrière gauche des Bleus et d’Aston Villa, a tranché: « Pour moi, il n’y a pas de différence de niveau. »

Il a ajouté, selon le site « Foot Mercato » : « Le niveau du joueur est le même. Nous parlons du vainqueur du Ballon d’or, c’est un joueur exceptionnel. »

« Il existe différents styles de jeu et différentes équipes, a-t-il poursuivi. Nous devons donc lui offrir le cadre le plus propice pour qu’il exprime tout son talent. »

Il a conclu : « À Paris et à Barcelone, ce sont deux équipes qui dominent la possession du ballon. Ici, en revanche, nous l’avons moins dominée lors du premier match contre le Sénégal ».

Prochain rendez-vous : vendredi prochain, pour le troisième match des Bleus face à la Norvège.