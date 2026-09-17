Pourquoi le match entre Levante et Bilbao a-t-il été annulé alors que la rencontre entre le Barça et le Racing a été maintenue malgré l'alerte aux pluies ?

Le report du match entre Levante et l'Athletic Bilbao, hier mercredi, en Liga, en raison des mauvaises conditions météorologiques, alors que le match entre le Barça et le Racing Santander a bel et bien eu lieu malgré des avertissements officiels concernant la même situation, a suscité une vive polémique parmi les suiveurs de la Liga.

Le journal « Marca » a indiqué que les clubs n'ont pas le pouvoir de trancher quant à la suspension des matchs en raison des conditions météorologiques. Ce sont les autorités compétentes, en l'occurrence les gouvernements des régions de Valence et de Catalogne, qui émettent les ordres d'interdiction des activités extérieures, indépendamment des alertes météorologiques.

Ainsi, le fait qu'une alerte orange ait été en vigueur toute la journée à Valence ne signifiait pas en soi que le match devait être suspendu, le gouvernement de Valence n'ayant émis aucune interdiction explicite des activités extérieures.

Dès son arrivée sur le terrain, et sans autorisation préalable des autorités, l'arbitre prend sa décision, puisqu'il détient le pouvoir d'arrêter le match en fonction des circonstances et de ce qu'il constate.

Dans ce cas, l'arbitre andalou Alejandro Quintero a décidé de suspendre le match entre Levante et l'Athletic Bilbao après de fortes pluies durant l'échauffement, ce qui a empêché le coup d'envoi de la rencontre, le tunnel menant aux vestiaires ayant été inondé.

Bien que le soleil ait brillé et que les nuages aient été peu nombreux deux heures et demie avant le match, une alerte orange était en vigueur et menaçait la tenue de la rencontre.

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Le match entre le Barça et le Racing

Mais le gouvernement de Catalogne n'a émis aucune décision d'interdiction. Dans les minutes qui ont précédé l'échauffement, la pluie était modérée à normale, avant de tomber avec intensité.

Juan Ramón Cabello, directeur adjoint de la Protection civile du gouvernement de Catalogne, a clarifié la situation après le match sur l'émission El Larguero : « Nous avons envoyé l'alerte vers 21h30 (heure espagnole), au moment où le match entre le Barça et le Racing était sur le point de commencer. Il est vrai que nous avons envoyé l'alerte pour prévenir d'une possibilité de fortes pluies, mais il s'agissait de pluies localisées, susceptibles de tomber sur une partie de la ville et pas sur une autre. Nous avons donc estimé qu'en faisant preuve d'une grande prudence dans les déplacements, le match pouvait se tenir. »

Cabello a ajouté sur les ondes de la radio « Cadena SER » : « Nous n'avons pas jugé nécessaire de suspendre le match. En réalité, nous avons été très précis dans la formulation du message, en soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une restriction, mais de recommandations de sécurité pour les gens. Il faut tenir compte du fait que ces phénomènes sont très localisés et peuvent affecter certaines zones et pas d'autres. Nous avons suivi en permanence l'évolution des précipitations en coordination avec le service météorologique, et nous avons émis cette recommandation sans imposer d'interdiction des activités extérieures dans cette zone. »

Et de poursuivre : « Si la suspension avait été nécessaire, sur la base des prévisions du service météorologique, des observations ou d'un quelconque incident, nous l'aurions fait. »

L'alerte à laquelle Cabello fait référence était une alerte rouge, et non l'alerte orange émise à Valence. Pourtant, le match a eu lieu parce que les autorités n'ont pas jugé nécessaire de l'arrêter, et parce que la tempête n'a pas évolué comme cela s'est produit à Valence, ce qui a permis à la rencontre de se poursuivre.

En outre, l'arbitre, Munuera Montero, a finalement estimé que les conditions ne justifiaient pas d'arrêter le match.

Dans les deux cas, que ce soit à Valence ou à Barcelone, les autorités, dont l'avis engage les clubs et la Ligue espagnole, n'ont pris aucune décision d'interdiction des sports extérieurs.

Ce sont plutôt l'évolution de la tempête et la décision de l'arbitre qui ont conduit à la suspension du match entre Levante et l'Athletic Bilbao, et à la tenue du match entre le Barça et le Racing.