Pourquoi le maillot du FC Barcelone est-il rouge et bleu ?

Voici les raisons pour lesquelles le FC Barcelone a toujours joué avec des kits ornés de rouge et de bleu.

Le FC Barcelone est depuis longtemps associé à son kit rayé bleu et rouge, couleurs portées tout au long de son illustre histoire pour remporter les plus grands trophées. Elles ont été portées par des figures légendaires comme Messi, Ronaldinho et Henry, mais quelle est la raison pour laquelle les Blaugrana jouent dans ces couleurs ?

Goal y jette un coup d'œil.

Pourquoi le FC Barcelone porte-t-il des kits rouge et bleu ?

Le FC Barcelone porte du rouge et du bleu depuis sa création et a conservé sa palette de couleurs de prédilection au fil des ans. Le surnom du club, "Blaugrana", provient de sa double couleur : en catalan, "blau" signifie bleu et "grana" signifie grenat. Le kit domicile de l'équipe arbore toujours exclusivement les couleurs rouge et bleu, avec des maillots à rayures rouges et bleues et des shorts d'un bleu uni. Il existe plusieurs rumeurs et théories sur la façon dont le FC Barcelone a choisi ces couleurs. Selon un récit, le fils du premier président, Arthur Witty, a déclaré que l'idée de son père était qu'elles correspondent à celles de l'équipe de la Merchant Taylor School (leur famille est britannique).

L'article continue ci-dessous

Une autre possibilité, avancée par l'auteur Toni Strubell, est que les couleurs sont inspirées de la Première République de Robespierre. En Catalogne, cependant, la croyance populaire veut que les couleurs aient été choisies par le fondateur du club, Joan Gamper, car elles sont les mêmes que celles de son équipe locale, Bâle.

Pourquoi le drapeau anglais figure-t-il sur le blason du FC Barcelone ?

Ce que l'on reconnaît aujourd'hui comme le drapeau anglais - une croix rouge sur fond blanc - est en fait la croix de Saint-Georges. Il est un saint militaire héroïque et un croisé, dont la croix est devenue le drapeau national de l'Angleterre au début de l'ère moderne. Il est connu comme le saint patron à la fois de l'Angleterre et de la Catalogne, connu sous le nom de Sant Jordi pour les Catalans. Le drapeau de Barcelone lui-même comprend la croix de Saint-Georges, les bandes rouges et jaunes de la Senyera et le symbole de la couronne d'Aragorn. Le blason du FC Barcelone, quant à lui, se compose de la croix de Saint-Georges, du drapeau catalan et des couleurs de l'équipe.