Pourquoi le FC Barcelone devrait prendre au sérieux un sacre en Ligue Europa

Alors que la page est désormais tournée concernant l'élimination du FC Barcelone en Ligue des champions, la grogne et le dénigrement immédiats concernant leur participation à la Ligue Europa diminuent. De nombreux supporters qui préféraient être éliminés directement de la compétition européenne secondaire ont changé d'avis avant le choc de jeudi contre Naples au Camp Nou.

Une qualification directe en Ligue des champions

Le fait que les Italiens soient en visite contribue à créer un match attrayant, un derby de Maradona qui signifie quelque chose, contrairement au voyage de Barcelone en Arabie Saoudite pour affronter Boca Juniors en amical plus tôt cette saison. Cependant, il y a beaucoup de bonnes raisons pour que Barcelone prenne au sérieux la Ligue Europa pour ses débuts dans la compétition, au-delà de ce match de barrage indéniablement glamour.

Le Barça vise Koulibaly

Après les échecs de la bande à Xavi en Ligue des champions, en Supercoupe d'Espagne et en Copa del Rey, l'entraîneur ne voudra pas gâcher une quatrième chance de remporter un trophée après un peu plus de 100 jours à la tête du club. "Perdre entraîne des conséquences", a prévenu le président Joan Laporta l'été dernier, et Xavi a clairement indiqué qu'il avait un objectif. "Nous sommes le Barça et nous devons gagner, gagner et gagner", a-t-il déclaré sans ambages. Cela n'a pas été le cas jusqu'à présent dans son règne, la situation du club s'améliorant, mais lentement. La Ligue Europa offre à Barcelone sa dernière chance de mettre la main sur un trophée cette saison, pour montrer que le projet avance.

Après avoir atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions pendant 17 saisons consécutives, l'humiliation de l'élimination ne peut être apaisée que par un triomphe sur leur nouveau terrain de chasse. Remporter la Ligue Europa leur garantirait également la qualification pour la Ligue des champions de la saison prochaine, ce qui n'est pas assuré en Liga où le Barça est à la lutte pour se faire une place dans le top quatre.

L'occasion de tester de nouvelles choses

La victoire éclatante contre l'Atletico Madrid, qui a permis à Barcelone de grimper à la quatrième place pour la première fois depuis la troisième semaine de la campagne, a été suivie d'un match nul plus décevant à l'Espanyol. Grâce à un but de Luuk de Jong dans le temps additionnel, le FC Barcelone reste quatrième, à égalité avec l'Atletico (39 points), derrière le Real Betis (43 points), troisième, et à quelques longueurs du FC Séville (50 points) et du Real Madrid (54 points).

La bonne affaire du Barça à 35 millions d'euros

La Real Sociedad et Villarreal sont aux trousses des Catalans, qui devront se battre jusqu'au bout pour conserver leur place. "Notre principal objectif est de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine et il y a deux façons d'y parvenir : terminer dans les quatre premiers de la Liga ou remporter la Ligue Europa", a déclaré Xavi. Les matchs supplémentaires donnent également à l'entraîneur plus de chances de décider ce qui fonctionne à l'avenir, en vue de la saison prochaine et au-delà.

Si les matchs de Naples permettront au FC Barcelone de tester ses limites, si les Catalans progressent, ils auront peut-être l'occasion d'expérimenter lors des tours suivants, peut-être avec un système de double pivot qui pourrait être une alternative à Sergio Busquets, ou en essayant Eric Garcia au milieu de terrain.

Les recrues de janvier, Adama Traore, Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang, ont toutes été enregistrées et les matches leur donneront également plus de temps pour s'entendre et travailler ensemble en attaque. Ce dernier a également besoin de matches pour se remettre en forme après avoir été mis de côté à Arsenal pendant deux mois.

Une expérience européenne pour la jeune garde catalane

Aubameyang a marqué son premier but européen contre Naples, pour le Borussia Dortmund en 2013, et il espère marquer son premier but sous les couleurs du FC Barcelone contre les Italiens également. La participation à ce tournoi sera une expérience utile et formatrice pour des joueurs comme Gavi et Nico Gonzalez, par exemple, qui joueront au stade Maradona un soir d'élimination européenne et ressentiront la pression qui en découle.

Même Pedri, malgré la maturité avec laquelle il joue et parle, est encore un adolescent et va acquérir une expérience vitale. "Nous allons en Europa League avec beaucoup d'envie de rivaliser et de gagner", a-t-il déclaré à la veille du match. "Ils ont un grand milieu de terrain, je connais Fabian (Ruiz), ce sera un beau match".

La "génération dorée" du FC Barcelone a perdu ses nerfs dans ce genre d'occasion ces dernières années - Rome, Liverpool, Lisbonne - alors faire travailler les jeunes en avance n'est pas une mauvaise chose. Et s'ils vont jusqu'au bout et soulèvent le trophée, ce pourrait être le premier d'une longue série pour les jeunes. Ils pourraient avoir un avant-goût du succès et décider qu'ils aiment ça. Peut-être que la prochaine grande équipe du FC Barcelone commencera ici.