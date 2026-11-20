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Le FC Barcelone a mis fin à ses démarches pour recruter JJ Gabriel, jeune talent de Manchester United, laissant la voie libre à son rival, le Real Madrid, pour conclure un accord concernant l’adolescent. Le club catalan a longuement discuté avec l’entourage du joueur, mais a finalement jugé que le coût de l’opération était trop élevé pour un jeune espoir.

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Le coût de l’opération fait échouer son arrivée à La Masia

Les spéculations autour d’un transfert de JJ Gabriel en Catalogne ont pris de l’ampleur en septembre après que le joueur de 16 ans a demandé à quitter Manchester United . Les rumeurs se sont intensifiées lorsque le jeune talent anglais s’est entraîné individuellement pendant plusieurs semaines à Castelldefels, à Barcelone , alimentant les discussions sur une arrivée imminente à La Masia.

Malgré l’étude d’un transfert et des échanges avec ses représentants, la direction du FC Barcelone a refusé de s’aligner sur des coûts en hausse. Gabriel a ensuite confirmé son départ d’Old Trafford le 17 novembre , mais Barcelone est resté à l’écart, jugeant l’engagement financier global disproportionné pour un talent issu du centre de formation qui n’a pas encore fait ses preuves.

Le détail des 10 M€ demandés

Des informations venues d’Espagne éclairent les raisons pour lesquelles le club catalan s’est retiré des négociations. Intervenant dans l’émission El Bar de Cadena SER, le journaliste Sique Rodriguez a révélé que l’opération dans son ensemble était évaluée à près de 10 millions d’euros.

Si Manchester United ne devrait percevoir qu’environ 350 000 € d’indemnités de formation habituelles, Rodriguez a souligné que cette somme ne représentait qu’une petite partie de la dépense réelle. Le coût total, bien plus élevé, comprenait aussi les engagements liés au salaire de Gabriel, des versements concernant sa famille et d’importantes commissions pour les intermédiaires.

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Un pari coûteux évité ?

Gabriel est largement considéré comme un jeune attaquant prometteur, ce qui faisait de sa disponibilité une occasion intéressante sur le marché. Pour autant, engager près de 10 M€ sur un adolescent qui n’a pas encore disputé son premier match officiel avec l’équipe première comporte un risque financier considérable.

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Le recrutement de jeunes joueurs comporte toujours une part d’incertitude, quel que soit leur potentiel. Ajoutée aux interrogations concernant l’activité récente de Gabriel sur les réseaux sociaux, la décision de renoncer à ce transfert évite à Barcelone un investissement potentiellement problématique.

Madrid se rapproche, sur fond d’examen juridique

Son rival du Clasico désormais hors course, le Real Madrid s’apprête à finaliser l’arrivée de Gabriel au Bernabéu. Le transfert pourrait toutefois encore se heurter à des complications en dehors du terrain avant d’être bouclé.

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Manchester United cherche activement à déterminer si des parties extérieures ont approché Gabriel alors qu’il était encore inscrit dans son centre de formation, ce qui laisse ouverte la possibilité d’une action en justice concernant les circonstances de son départ.