Pourquoi Lamine Yamal a-t-il été écarté de la liste finale du Golden Boy 2026 ?

La lutte pour le prix du Golden Boy européen 2026 s'est enflammée, après la révélation ce lundi de la liste finale réunissant 25 joueurs de moins de 21 ans, choisis parmi les 50 talents présents dans la liste préliminaire, avec l'absence surprise de la star du Barça, Lamine Yamal.

Ce prix, lancé par le journal italien « Tuttosport » en 2003, récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant dans les compétitions européennes, et constitue l'une des distinctions individuelles les plus en vue pour suivre l'ascension des jeunes talents du continent.

La liste finale réunit : « Charalampos Kostoulas (Grèce, Brighton), Rodrigo Mora (Portugal, Rome), Jobe Gado (France, Borussia Dortmund), Xavi Espart (Espagne, Barcelone), Franco Mastantuono (Argentine, Fiorentina), Finn Jeltsch (Allemagne, Stuttgart), Kerim Alajbegović (Bosnie-Herzégovine, Juventus) ».

« Said El Mala (Allemagne, Cologne), Marc Bernal (Espagne, Barcelone), Jon Martín (Espagne, Real Sociedad), Konstantinos Karetsas (Grèce, Borussia Dortmund), Endrick (Brésil, Real Madrid), Gianluca Prestianni (Argentine, Benfica), Estêvão (Brésil, Chelsea), Junior Kroupi (France, Bournemouth), Lennart Karl (Allemagne, Bayern Munich) ».

« Myles Lewis-Skelly (Angleterre, Arsenal), Jorrel Hato (Pays-Bas, Chelsea), Victor Froholdt (Danemark, Porto), Rayan (Brésil, Bournemouth), Luka Vušković (Croatie, Brighton), Ayoub Bouaddi (Maroc, Manchester City), Yan Diomande (Côte d'Ivoire, Real Madrid), Pau Cubarsí (Espagne, Barcelone) et Warren Zaïre-Emery (France, Paris Saint-Germain) ».









Pourquoi Lamine Yamal est-il absent ?

La plus grande surprise réside dans l'absence de Lamine Yamal de la liste des 25 candidats, malgré son statut de l'un des plus grands talents du football mondial.

L'exclusion de la star du Barça s'explique par le règlement du prix du Golden Boy, qui interdit à un joueur de le remporter plus d'une fois, Yamal ayant été sacré lauréat de cette distinction en 2024.

Ainsi, Yamal se retrouve automatiquement hors de la course pour 2026, bien qu'il continue de rivaliser avec force pour dominer la scène mondiale des jeunes talents.



