Pourquoi la VAR n'est-elle pas intervenue sur l'action de Güler ? La commission des arbitres se justifie : nous suivons la diffusion télévisée !

Ce n'est pas la victoire écrasante du Real Madrid face à Séville sur le score de 4-1 à Santiago Bernabéu qui fut l'événement marquant de la soirée, mais plutôt un fait polémique dont le protagoniste était la star turque Arda Güler, qui a de nouveau ouvert la porte à la crise de l'arbitrage et de l'assistance vidéo en Espagne.

Le Real Madrid a disputé ce match lors de son premier véritable test sans Vinícius Júnior, suspendu après avoir tiré les cheveux du défenseur de Villarreal Saliba. José Mourinho a alors aligné sa nouvelle recrue Diomandé d'entrée, et la star ivoirienne a attiré tous les regards avec un superbe but qui a enflammé le Bernabéu.

Dans la même veine, Arda Güler a poursuivi sa belle forme et livré un autre grand match avec un but magnifique, confirmant sa place dans le onze de départ avant une semaine décisive qui se clôturera par le Clásico face à Barcelone.

Mais la star turque est passée du statut de héros à celui d'accusé en une seule action lors de la première mi-temps, qui a déclenché la colère des supporters sévillans réclamant son expulsion immédiate après un tacle polémique sur le joueur de Séville Peque, où il a semblé lui asséner un coup de coude.

Malgré l'arrêt du jeu pour examiner l'action depuis la cabine du VAR, la surprise fut que l'arbitre Mateo Busquets Ferrer n'a pas été invité à se rendre à l'écran du terrain, à la stupéfaction générale, en raison de l'absence de tout ralenti clair, toutes les images provenant d'angles très éloignés ne montrant pas la réalité de ce qui s'était passé.

Face à cette vague de colère, le comité technique des arbitres est sorti de son silence avec une explication polémique, rapportée par le journaliste Héctor González dans l'émission « Carrusel Canalla » sur la radio « Cadena SER », où les sources du comité ont affirmé que « les caméras du VAR sont les mêmes que celles de la retransmission télévisée », et que toutes les images disponibles avaient été examinées.

Et d'ajouter : « S'il n'y a pas eu d'intervention, c'est parce qu'il n'existe aucune preuve indiquant de manière claire et incontestable un comportement violent », reconnaissant implicitement que la cabine vidéo n'a pas pu voir l'action avec clarté, tout comme les téléspectateurs.

Cette justification n'a pas convaincu l'expert en arbitrage Iturralde González, qui a explosé de colère dans l'émission « Carrusel Deportivo », déclarant : « Je ne vois pas s'il l'a frappé au visage ni quelle était la puissance du coup, les images sont pitoyables. Si le coup était à la poitrine et qu'il n'y avait pas de force excessive, c'est un carton jaune. Mais au visage, c'est différent : il suffit qu'il ne soit pas insignifiant pour que ce soit un carton rouge. »

Iturralde a conclu sa déclaration incendiaire par une attaque cinglante contre tout le système : « L'arbitre assistant et le quatrième arbitre doivent surveiller la zone aveugle de l'arbitre, car il ne peut pas avoir des yeux partout. La réalisation est pitoyable, et il est également pitoyable de voir dans un stade comme le Bernabéu une agression potentielle sans image claire. »



