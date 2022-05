Pourquoi la VAR a refusé le but de Karim Benzema pendant Real-Liverpool

Trois jours après la finale de la Ligue des Champions, l’UEFA a donné des explications concernant le but refusé à Karim Benzema.

Finale de la Ligue des Champions. Real Madrid face à Liverpool. 0-0. 43e minute de jeu. Superbe ouverture d’Alaba pour Benzema, qui se joue de Robertson avant de faire danser Alisson… et de glisser. Le portier des Reds dévie alors involontairement le ballon du genou : Konaté veut dégager, Valverde vient à sa rencontre et c’est finalement Fabinho qui offre un but à KB9 !

Benzema pas hors-jeu au départ de l’action

1-0 ? Non, hors-jeu, signale l’arbitre de touche. S’en est suivie une longue attente de presque deux minutes, pour que la VAR valide finalement le choix de l’adjoint de Clément Turpin. Un centimètre en trop sur la passe d’Alaba, ont immédiatement pensé les Madrilènes. Mais non : Benzema se trouvait bien sur la même ligne que Van Dijk au départ de l’action…

C’est sur la "remise" involontaire de Fabinho que Benzema se trouvait en position illicite. Et c’est là tout le problème ! Car si le Brésilien n’a pas fait exprès de la remettre sur le Français, il a en revanche bel et bien voulu jouer le ballon. Et dans un tel cas, le but doit être accordé. Souvenez-vous, le 10 octobre 2021, lors de la finale de la Ligue des Nations entre la France et l’Espagne (2-1).

Le précédent Mbappé

Mbappé avait permis aux Bleus de l’emporter grâce à un but… marqué en position de hors-jeu au départ de l’action. Mais le malheureux Eric Garcia avait tenté de bloquer la passe en effleurant le cuir, et en remettant donc l’attaquant parisien en jeu. Alors, comment l’UEFA a-t-elle pu se justifier pour expliquer cette nouvelle réalisation en finale de C1 refusée à Benzema ?

L’explication floue de l’UEFA

Accrochez-vous. "La VAR et Monsieur Turpin ont estimé que Fabinho s'était jeté pour défendre le ballon de Valverde mais sans l'intention de le jouer, seulement pour intercepter l’éventuelle passe de Valverde. C'est la nuance clé. On considère que la touche de Fabinho n'annule pas le hors-jeu de Benzema. Comme il n'y a aucune touche de Fabinho pour hors-jeu, l'action de 'hors-jeu' commence à partir de la touche de Valverde. Et là, Benzema était déjà devant", a expliqué l’instance à Marca. Convaincus ?