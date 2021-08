Pourquoi la nouvelle star de la Juventus, Kaio Jorge, pourrait être le partenaire idéal pour Cristiano Ronaldo

Le joueur de 19 ans a fait preuve d'une grande maturité depuis ses débuts avec Santos et se distingue par son jeu altruiste ainsi que par ses buts.

Le Real Madrid échoue rarement à atteindre ses cibles prioritaires sur le marché des transferts, mais les Merengue ont finalement dû admettre leur défaite dans leur poursuite prolongée de Neymar. Leurs rêves de voir l'attaquant brésilien s'aligner aux côtés de Cristiano Ronaldo à Santiago Bernabeu ne s'est jamais concrétisé et les derniers espoirs de mettre en place ce partenariat se sont évaporés lorsque le quintuple vainqueur du Ballon d'Or a troqué la capitale espagnole pour la Juventus en 2018.

Maintenant, cependant, la Juventus a réussi là où Madrid a échoué et associera Ronaldo au prochain prodige à sortir de la célèbre académie de Santos. Qui plus est, ils ont décroché au passage l'une des meilleures affaire de cette fenêtre estivale. Kaio Jorge, 19 ans, a réalisé son examen médical à Turin mercredi après que la Juve et Santos aient conclu un accord de 3 millions d'euros pour son transfert. C'est une somme dérisoire pour un jeune classé comme l'un des footballeurs les plus prometteurs du Brésil, qui a pris d'assaut l'Amérique du Sud au cours des 18 derniers mois mais a agacé beaucoup de gens à Santos avec son refus de prolonger son contrat au-delà de décembre, obligeant le club à le vendre maintenant ou de prendre le risque de le perdre sans contrepartie dans six mois.

Pour un tel prix, les géants italiens ont peu à perdre sur ce transfert, ayant devancé l'AC Milan et Benfica pour le signer. Kaio commencera en tant que quatrième attaquant dans la hiérarchie derrière Ronaldo, Paulo Dybala et Alvaro Morata, avec le temps de s'adapter à son nouvel environnement et peu de pression sur son dos. Néanmoins, le jeune attaquant apporte quelque chose de différent dans l'effectif. Alors que des comparaisons inévitables ont été faites avec Neymar, sur le terrain, Kaio joue un rôle plus central se sacrifiant davantage en tenant le ballon pour faire jouer ses coéquipiers et ne pas forcer ses tirs.

Il a cependant montré à Vila Belmiro, en particulier lors du parcours de Santos jusqu'à la finale de la Copa Libertadores 2020 où il a marqué cinq buts en 12 matchs, qu'il est plus que capable de saisir ses opportunités lorsqu'elles se présentent. "Kaio est un joueur qui, bien qu'encore jeune, joue avec de plus en plus de maturité", a déclaré le patron de Santos, Fernando Diniz, aux journalistes lors d'une récente conférence de presse. "Quand il joue, il a l'air d'avoir 27 ans. C'est un joueur qui comprend très bien son rôle, et pas seulement pour Santos, c'est pourquoi il a plusieurs équipes européennes qui le suivent. En plus de comprendre son rôle, sa confiance est au plus haut".

Comme le suggère Diniz, malgré son jeune âge, l'attaquant a une grande expérience pour résister à la pression. Le sixième plus jeune joueur à avoir débuté sous les couleurs de Santos de tous les temps, ayant fait son apparition en équipe première à seulement 16 ans, Kaio n'a pas été déconcerté par les exigences de l'épuisante campagne en Libertadores interrompue par Covid et a fait tout ce qu'il pouvait pour stabiliser le navire après cette finale perdue quand, en pleine crise financière, le club a été contraint de vendre des joueurs clés comme l'international vénézuélien Yeferson Soteldo.

Son ancien entraîneur Cuca, qui a emmené Santos à cette finale contre Palmeiras, a fait de lui la pierre angulaire de son équipe en tant que seul attaquant, déclarant en janvier : "Nous sommes ravis de Kaio. Il ne se soucie pas seulement de marquer des buts, il travaille bien tactiquement et il dirige notre équipe de l'attaque". Sur le papier, donc, Kaio Jorge semble être le coéquipier parfait pour la superstar de la Juventus.

Alors que Ronaldo est susceptible de marquer des buts quelle que soit la situation autour de lui, la star portugaise a généralement joué son meilleur football lorsqu'il est soutenu par un attaquant heureux de le laisser occuper le devant de la scène. Karim Benzema à Madrid et Mario Mandzukic lors de la première saison de Cristiano à la Juve, des joueurs exceptionnels à part entière, l'ont parfaitement compris et ont donné à l'attaquant les outils nécessaires pour se déchaîner dans le dernier tiers.

Kaio est bien sûr encore loin de ce genre de niveau, mais s'il tire le meilleur parti de ses opportunités en équipe première, l'adolescent pourrait s'avérer une option intrigante pour Massimiliano Allegri alors que le nouvel entraîneur cherche à ramener les Bianconeri au sommet de la Serie A et briser leur disette en Ligue des champions en 2021-22. En tout cas, le jeune attaquant brésilien ne pouvait pas demander un meilleur mentor sur le terrain que le buteur de la Juventus, qui fait encore trembler les défenses de toute l'Europe à l'âge de 36 ans.