Malheureusement, il n’existe jusqu’ici aucune explication officielle ni aucune prise de parole. Il serait très intéressant de savoir pourquoi la Juventus Turin traite son milieu défensif Arthur Melo de la manière dont elle l’a fait récemment.

En 2020, la Vieille Dame avait versé la coquette somme de 80,6 millions d’euros au FC Barcelone pour attirer le Brésilien. Seuls quatre joueurs, dans la longue histoire du club, ont coûté plus cher à la Juve. Même au Barça, Melo reste encore aujourd’hui, derrière Neymar, le départ le plus cher de l’histoire.

Petit rappel : Melo était alors arrivé à Turin, tandis que Miralem Pjanic rejoignait au même moment les Catalans. Pour les deux clubs, il s’agissait d’un accord visant à embellir leurs rapports de fin d’exercice grâce à des recettes élevées sur l’exercice comptable. L’opération a ensuite même attiré l’attention de la police financière, mais la justice italienne n’a finalement trouvé aucune preuve d’irrégularités.

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Arthur Melo n’a plus disputé le moindre match avec la Juventus Turin depuis plus de quatre ans

Désormais, la situation est la suivante : Melo n’a plus joué le moindre match pour la Juventus depuis plus de quatre ans. Sa dernière apparition remonte à la finale de la Coupe d’Italie du 11 mai 2022 (défaite 2-4 a.p.), où il était entré en jeu après 84 minutes. Les Italiens l’ont déjà prêté à quatre reprises et ont prolongé son contrat plusieurs fois au fil des années afin de réduire autant que possible les coûts d’amortissement dans le bilan et de le rendre ainsi plus attractif sur le marché des transferts.

Aujourd’hui, Melo, désormais âgé de 30 ans, sous contrat jusqu’en 2027 et doté d’un salaire net annuel annoncé de cinq millions d’euros, est de retour. Et, une fois encore, les deux parties tentent de trouver une solution définitive pour se séparer. Reste à savoir si elles y parviendront, à deux semaines de la fin du mercato, ce qui paraît extrêmement douteux.

Dernièrement, plusieurs médias internationaux ont rapporté de manière concordante que Melo figure tout en haut de la liste des souhaits du nouvel entraîneur Vincenzo Italiano à Besiktas. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble lors de la saison 2023/24 à la Fiorentina.

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La Juventus Turin a déjà prêté Arthur Melo à quatre clubs

La Fiorentina a été le deuxième prêt de Melo. Avant cela, il avait porté pendant un an les couleurs de Liverpool sous les ordres de Jürgen Klopp, mais seulement 13 minutes dans un seul match, principalement en raison de blessures. Après Florence, il a rejoint Gérone, avant d’évoluer dernièrement dans son club formateur, Gremio Porto Alegre. C’est là qu’il a été formé entre 2010 et 2018, avant que Barcelone ne le recrute pour 31 millions d’euros.

Le problème de la Juve : les quatre clubs ont renoncé à lever l’option d’achat du milieu de terrain. Dernièrement, tout semblait pourtant réuni avec Gremio. Melo voulait absolument y poursuivre, comme il l’avait confié à la mi-mars au plus grand portail sportif du Brésil, Ge Globo : « Si la Juventus est disposée à négocier, il est bien sûr clair pour tout le monde que je veux rester. Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises : c’est chez moi. »

Les Turinois étaient certes disposés à négocier, mais aucun accord n’a, une nouvelle fois, été trouvé. Gremio a indiqué sans détour que, malgré l’intérêt « des deux parties à poursuivre la collaboration », aucun terrain d’entente financier n’avait été trouvé. Selon les rumeurs, la Juve aurait réclamé entre huit et dix millions d’euros.

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Arthur Melo au FC Barcelone : les éloges de Lionel Messi

Il est difficile de comprendre pourquoi la Vieille Dame a préféré laisser tomber l’opération. Sortir Melo des comptes et de l’effectif constitue pourtant l’objectif depuis des années. Au lieu de cela, le prototype même du flop sur le marché des transferts reste dans l’équipe pour quelques millions d’écart, alors qu’il n’y a plus aucune perspective pour lui et que le club a déjà investi près de 140 millions cet été dans des recrues.

Pour l’international à 22 sélections, qui a joué pour la dernière fois avec la Seleção fin mars 2022, il s’agit pour le moment d’un nouveau point bas dans sa carrière. Et pourtant, celle-ci avait commencé de manière si prometteuse en Europe.

L’ancien maître à jouer du Barça, Xavi, avait expliqué après sa fin de carrière que Melo lui rappelait sa propre personne. Lionel Messi l’avait lui aussi encensé. Melo a effectivement affiché de solides performances à ses débuts en Espagne. Mais elles se sont faites de plus en plus rares. Les blessures se sont accumulées, tout comme les rumeurs sur une vie privée peu professionnelle. Il n’aurait notamment pas été insensible aux fêtes organisées par Neymar.

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Arthur Melo a longtemps été blessé à Liverpool

Malgré cela, Melo ne voulait pas quitter les Blaugrana lorsque le douteux échange avec Pjanic a eu lieu. À Turin, il n’a presque jamais réussi à s’imposer et, en raison également de nombreuses blessures, il était à des kilomètres d’un statut de titulaire.

Après deux ans, alors que Melo avait 26 ans, Liverpool a réagi aux absences de Thiago et d’Alex Oxlade-Chamberlain et l’a recruté, malgré son retard physique, peu avant la fin du mercato, contre une indemnité de prêt de 4,5 millions d’euros. L’option d’achat s’élevait à 37,5 millions. Une blessure à la cuisse, suivie d’une opération, a rapidement suivi. Melo est resté absent pendant près de cinq mois.

À son retour, il était plein d’envie. « J’ai hâte de montrer cette nouvelle version d’Arthur », avait-il déclaré en mai 2023 dans une interview accordée à GOAL. « Je suis impatient de voir ce que l’avenir me réserve. Cette saison, j’ai souffert, j’ai connu des moments difficiles, mais cela m’a donné les armes pour la saison prochaine. »

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Arthur Melo : de la stabilité à Florence, seulement 150 jours à Gérone

Ce retour l’a conduit à Florence et, là-bas, les choses se sont effectivement nettement mieux passées. Melo a enfin retrouvé de la stabilité et a enchaîné 48 matches, dont 32 comme titulaire. La possibilité de l’acheter pour 20 millions a toutefois été laissée de côté par la Viola.

Puis la situation s’est de nouveau dégradée. La Juve n’a pas trouvé preneur pour Melo pendant le mercato estival et, après des mois sans temps de jeu, Gérone est passé à l’action en hiver. Melo est resté 150 jours et a disputé 15 matches, dont deux tiers comme titulaire.

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Que prévoit la Juventus Turin avec Arthur Melo ?

Dernièrement, à Gremio, il a de nouveau convaincu avec régularité. Dans 17 des 23 rencontres, Melo figurait dans le onze de départ et a porté à plusieurs reprises le brassard de capitaine. Gremio a remporté le championnat d’État du Rio Grande do Sul. Nombreux sont même ceux qui ont réclamé sa sélection pour la Coupe du monde avec l’équipe nationale, avec laquelle il avait remporté la Copa América en 2019.

Au final, le parcours de Melo ressemble depuis longtemps à un épique malentendu, fait de grandes attentes, de beaucoup de malchance avec les blessures et de tactique comptable. La question qui demeure est surtout de savoir ce que la Juventus veut encore réellement obtenir avec lui. Ce dossier est devenu un parfait exemple de planification ratée, tant sur le plan de l’effectif que des finances. Que la Juve préfère malgré tout continuer à le garder sur sa masse salariale plutôt que de faire des concessions économiques couronne le tout.

Arthur Melo : sa carrière professionnelle en un coup d’œil