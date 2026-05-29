Pourquoi la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal est programmée très tôt, à un horaire inhabituel

Samedi après-midi, le Paris Saint-Germain et Arsenal s’affronteront pour décrocher le trophée de la Ligue des champions. Le coup d’envoi de la finale est fixé à 18 h à la Puskás Aréna de Budapest. Mais pourquoi la finale commence-t-elle si tôt ?

La décision d’avancer la finale de la Ligue des champions a été prise dès le mois d’août par l’UEFA. L’instance dirigeante du football estime que ce choix optimisera la logistique et améliorera l’expérience globale du match pour les supporters, les équipes et la ville hôte.

L’expérience des supporters ayant fait le déplacement est également au cœur de cette décision : ils peuvent ainsi plus facilement utiliser les transports en commun à cette heure et disposer d’un espace accru pour les festivités après la finale.

« Avec ce changement, nous plaçons l’expérience des supporters au cœur de notre organisation », explique Aleksander Ceferin, président de l’UEFA.

« La finale de la Ligue des champions est le point d’orgue de la saison et cette nouvelle horaire la rend encore plus accessible, plus inclusive et plus marquante pour tout le monde. »

« Si le coup d’envoi à 21h convient bien en milieu de semaine, une rencontre avancée le samedi offre une meilleure expérience aux supporters », poursuit Ceferin. « Elle leur permet de passer le reste de la soirée avec leurs amis et leur famille pour célébrer ou, le cas échéant, digérer une défaite. »

Rappelons que ce n’est pas la première fois que l’horaire de la finale est modifié : jusqu’en 2009, le match se jouait le mercredi.